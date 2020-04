Alerta en el mercado: salto del dólar bolsa despertó la avidez de los argentinos y disparó compra online de divisas

En las últimas semanas el dólar oficial quedó más barato que el tipo de cambio bursátil y eso reavivó las compras de billetes mediante home banking o apps

La disparada del contado con liqui y el dólar Mep reavivó también el interés por el "dólar solidario". Si bien el cepo cambiario limita las compras mensuales a u$s200, los clientes bancarios volvieron en abril a hacer sus adquisiciones vía homebanking.

A diferencia de lo que sucedía en los meses anteriores, cuando el tipo de cambio bursátil estaba en línea o incluso debajo del valor del "dólar solidario" (es decir el minorista con el recargo del 30% por el impuesto), en las últimas semanas el oficial quedó muy por detrás de la cotización del dólar Mep. Hoy, por ejemplo, este último cerró a $109,18 mientras el "solidario" se podía comprar por $88,96. La misma situación se da en la comparación con el dólar blue, que cotiza en torno a los $100.

En consecuencia, tanto los bancos como las aplicaciones que venden dólares vieron un repunte en la cantidad de compradores. "Nosotros tenemos la plataforma DólarIOL, que vende dólares pero sólo hasta el cupo mensual permitido. En marzo y lo que va de abril, a medida que se escapaba la cotización del Mep, subieron mucho la cantidad de compras, en comparación con enero y febrero", comentó José Bano, gerente de research de invertirOnline.

Los canales online, aliados de los argentinos que buscan dólares

En varias entidades bancarias consultadas por iProfesional también reconocieron un incremento en las compras de dólar solidario durante las últimas semanas. "Se duplicaron", sentenciaron en una de ellas.

Desde otra institución financiera acordaron: "En lo que va de abril hubo un crecimiento de la demanda por la compra de dólares aproximadamente 50% respecto del mes anterior".

En una tercera entidad se mostraron algo más moderados. "Si bien se registró un aumento, el contexto de la restricción de compra de u$s200 por persona, hace que en términos de cantidades ese incremento sea muy chico", explicaron.

Te puede interesar A los botes: las marcas de ropa ofrecen rebajas online de hasta 60% y evalúan adelantar la liquidación de invierno

"Las compras de billetes están dentro de lo esperable. La tendencia de los últimos meses era que la gente vendiera por homebanking sus dólares, con el fin de pagar gastos. En estos días se revirtió esa tendencia y, por la conveniencia de precio, están comprando dólares por ese canal. Son niveles muy moderados, dado que existe la restricción de u$s200 dólares por mes y por persona. Con lo que, en conjunto, la cifra es insignificante", graficaron en un cuarto banco.

Fuentes de otra entidad privada coincidieron: "El volumen de compra de dólares por parte de los clientes aumentó este mes con respecto a marzo. Hubo un crecimiento por la diferencia entre el dólar solidario con el Mep y el contado con Liqui. No obstante, al transcurrir el mes, se va agotando el cupo para comprar y las operaciones tienden a disminuir hacia fin de mes".

Las estadísticas de depósitos privados en dólares muestran el crecimiento de los billetes en las cuentas bancarias. El alza se observa desde el miércoles 15 de abril, cuando el Mep tocó su máximo semanal de $108,32 ーque, igualmente, fue superado por los cierres de ayer y hoyㅡ.

Los depósitos en dólares (en cualquier tipo de cuentas) del sector privado aumentaron u$s140 millones entre el martes y el viernes pasado. Por su parte, los dólares en caja de ahorro (donde suelen quedar los billetes que compran los minoristas) subieron u$s146 millones en ese mismo período.

Sin embargo, los datos de este lunes ya muestran el efecto del retiro de billetes. En la primera jornada de la semana, los depósitos del sector privado en dólares cayeron u$s84 millones, de los cuales u$s74 millones correspondieron a los saldos en caja de ahorro.

Pocos turnos para retirar dólares

A lo largo de la semana pasada, los bancos no atendían por caja a quienes quisieran realizar operaciones con dólares, ya fueran depósitos o extracciones. Por lo tanto, cada dólar que se compraba por home banking quedaba depositado, tal como muestran las estadísticas oficiales. De hecho, varios analistas habían manifestado su preocupación por el virtual "corralito" que sufrían los depósitos en moneda extranjera.

Desde este lunes las entidades otorgan turnos para aquellos clientes que quieran retirar sus dólares. También brindan turnos para acceder a las cajas de seguridad, en caso de que el cliente quiera dejar allí los fondos que extrajo de su cuenta.

En los bancos sostuvieron que los movimientos de la operatoria en moneda extranjera durante los primeros 3 días de funcionamiento estuvo en niveles normales, aunque la situación varía según cada entidad.

Los argentinos compran más pero también retiran más divisas del sistema

Desde Banco Nación, por ejemplo, afirmaron que se vio poco movimiento de dólares. "Tenemos depósitos por u$s1.500 millones y se retiró sólo u$s1 millón promedio por día, entre lunes y martes. No es significativo", dijeron.

Por su parte, en Banco Ciudad afirmaron: "Las operaciones por caja vienen muy tranquila esta semana. Inclusive el nivel de turnos se moderó. Veníamos de dar entre 1500 y 1800 turnos durante la semana pasada y esta semana estamos alrededor de los 1000 turnos. Dentro de eso, la operatoria de dólares fue mínima".

"En Banco Provincia se otorgan cada día un promedio de 22.000 turnos. Cada persona o empresa puede solicitar un turno por día. Durante lunes y martes las operaciones con dólares representaron menos del 10% de los turnos atendidos por el banco", puntualizaron en la entidad que conduce Juan Cuattromo.

Interés de los ahorristas

Te puede interesar De repartidores de pizza a "héroes": la nueva imagen de las app de delivery y el pedido de una nueva ley laboral

Las fuentes bancarias coinciden en que los retiros de dólares están encabezados por los minoristas. Voceros de una institución le pusieron números: "Hubo extracciones pero fueron montos chicos, entre u$s1.500 y u$s2.000".

En una entidad privada, donde también manifestaron que viene muy tranquila la concurrencia a las sucursales para operar en moneda extranjera, contaron: "En cuanto a retiro de dólares por ventanilla, fueron mayormente individuos y también hubo alguna pyme que los necesitaba para pagar gastos o sueldos, pero en mucho menor medida. Los niveles fueron realmente moderados. Muy por debajo de lo que esperábamos, luego de semanas de cierre de la operatoria por ventanilla".

Y agregaron: "La mejor demostración de que hoy los dólares no son un problema es que habiendo turnos libres para ir a la sucursal y circular por la calle, no hay colas en ningún banco, ni tampoco reclamos como hubo en mini crisis pasadas donde mucha gente quería ir a retirar sus dólares, y tenía que esperar un rato o volver al otro día para que viniera el camión de caudales. Esos eran problemas de logística. En este momento, no se da ni eso".

En la misma sintonía, en BBVA aseguraron: "Hubo retiro de dólares durante estos días pero nada llamativo o fuera de lo esperable. El retiro no es preocupante y particularmente estamos con la liquidez necesaria para responder a la demanda sin ningún inconveniente".

Visitas a la caja de seguridad

Algunas entidades señalaron que hubo parte de los clientes que pidieron un doble turno para retirar dólares y para visitar la caja de seguridad el mismo día. Si bien los bancos no monitorean qué hace cada cliente cuando va a su caja, es previsible que en estos casos retiren los billetes e inmediatamente los resguarden allí.

"Si bien la demanda está regulada por el sistema de turnos, hubo clientes que fueron a las sucursales para extracción de dólares. También hubo casos en los que pidieron acceder a su caja de seguridad después de pasar por la caja a hacer el retiro. No obstante, vale aclarar que la cantidad de retiros y de visitas a las cajas de seguridad se mantuvo en valores normales", expresaron en otro banco.

Otra institución también admitieron: "Se notó un incremento de la demanda de dólares en ventanilla pero sin superar las expectativas y las previsiones que se había hecho. Un porcentaje de los que retiraron dólares los guardaron en su caja de seguridad".

"El 5% de los turnos fueron expedidos para operar en moneda extranjera en dólares y principalmente fue para realizar operaciones de extracción de billetes. Los clientes normalmente realizaron estas extracciones para ingresar luego a su caja de seguridad", reconocieron una tercera entidad.

Por el contrario, en otro banco expresaron: "No se ven demasiados pedidos de turnos para caja de seguridad. Los que necesitaban acceder, lo hicieron mayormente la semana pasada, que fue la primera en que volvieron a estar disponibles".