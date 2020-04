Blockchain, tecnología de la nueva era: ¿cómo puede transformar la industria de los seguros?

La tecnología que dio origen a la criptomoneda bitcoin ya se emplea para agilizar y transparentar procesos. Su impacto y las ventajas de su utilización

Al igual que en otras industrias, la tecnología Blockchain promete revolucionar el mundo asegurador mediante el aporte de transparencia y de precisión. La cadena de bloques da lugar a procesos inequívocos mientras permite la creación de nuevos productos centrados en el usuario.

Según Walid Al Saqqaf, fundador de InsureBlocks, una plataforma educativa sobre la utilización de Blockchain en el rubro asegurador, "se convertirá en el catalizador de una nueva forma de hacer negocios en la industria". Combinada con otras herramientas como la Inteligencia Artificial (IA), Internet de las Cosas (IOT, por sus siglas en inglés) y Machine Learning, su potencial es enorme.

Se estima que esta tecnología moverá alrededor de u$s 1394 millones en el mercado asegurador global en 2023, según un informe de MarketsandMarkets. La cifra supone una tasa de crecimiento anual del 84,9 % desde 2018, cuando se alcanzaron u$s 65 millones. El aumento de fraudes, la necesidad de contar con sistemas transparentes y confiables, y la reducción de costos impulsarán el crecimiento de la industria global, sostiene MarketsandMarkets.

En este contexto, La Argentina lidera la creación de emprendimientos basados en Blockchain en la región y es pionera en su aplicación en el sector asegurador. De hecho, la empresa Río Uruguay Seguros (RUS) eligió a Koibanx para desarrollar una billetera cripto y se convirtió en la primera compañía de seguros del país en lanzar este producto, a través del cual se podrá almacenar e intercambiar la RUS Coin, criptomoneda que desarrolló también Koibanx.

Los beneficios de la tokenización

¿Cómo Blockchain puede mejorar la industria? Utilizada por primera vez en la criptomoneda bitcoin, es una base de datos distribuida capaz de realizar un seguimiento de las operaciones de forma verificable y permanente. Se trata de un libro de registro inmutable que contiene la historia completa de todas las transacciones que se ejecutan en la red. Las cadenas de bloques son altamente seguras, lo que aporta confianza y transparencia. Las partes autorizadas pueden acceder a la información en tiempo real.

Así, optimiza el intercambio de datos y reduce considerablemente los costos operacionales a través de la automatización de procesos. A medida que las entidades que integran la industria tomen conciencia de cómo Blockchain puede mejorar la seguridad de las operaciones y la satisfacción del cliente, más compañías adoptarán la tecnología.

Tanto las insurtech, start-ups que irrumpieron en la industria con propuestas disruptivas, como aseguradoras tradicionales y antiguas del mercado exploran soluciones innovadoras de la mano de esta tecnología. En 2016, surgió B3i (Blockchain Insurance Industry Initiative), un grupo de 15 compañías importantes del sector, como Allianz y Zurich, que se encontraban trabajando en proyectos asociados a Blockchain y se unieron para explorar sus usos. Más tarde se sumaron otras 20 firmas, y B3i pasó a ser en 2018 una compañía limitada registrada en Suiza. Ahora se encuentra en la búsqueda de capital.

Asimismo, Institutes RiskStream Collaborative (antes RiskBlock Alliance) es otro grupo compuesto por 34 aseguradoras que idean soluciones basadas en Blockchain para dar respuesta a problemas concretos de la industria. De igual modo, gigantes como Marsh ya se encuentran realizando pruebas con cadena de bloques para simplificar los procesos de verificación y reducir el papeleo.

¿De qué les sirve a las aseguradoras implementar Blockchain?

Dado que garantiza administrar activos físicos de forma digital, puede codificar las reglas comerciales y automatizar el procesamiento de reclamos a través de contratos inteligentes, al tiempo que proporciona un seguimiento de auditoría permanente. Así se previene el fraude de seguros, el monitoreo virtual de registros médicos y más.

Los contratos inteligentes resultan beneficiosos y se pueden usar en múltiples circunstancias. Son documentos digitales donde se especifican las cláusulas de un contrato, como se hace hace habitualmente en papel, y además se programan ciertas cuestiones que los tornan transparentes y automatizados.

Así, los Smart Contracts se auto-ejecutan una vez que se cumplen las condiciones prefijadas. Según la Escuela de Programación española Spartanhack, ahorrarían aproximadamente un 15 % de los gastos asociados a la tramitación, lo cual permite trasladar ese ahorro a la reducción de primas. La consultora Capgemini reveló que, en los próximos tres años, el 41 % de los contratos de la industria se efectuarán utilizando Blockchain.

Los usos más frecuentes de Blockchain en la industria aseguradora:

1. Detección de fraudes y prevención de riesgos: El fraude es uno de los principales problemas del sector. El 95 % de las aseguradoras emplea tecnología antifraude. Sin embargo, el sector sufre pérdidas cercanas a u$s 80.000 millones anuales por este motivo, de acuerdo con La Coalición contra el Fraude de Seguros. En promedio, una familia puede perder entre u$s 400 y u$s 700 por año.

El papeleo tradicional hace más vulnerable al sistema: los estafadores modifican la información para cometer este delito. Ahora bien, Blockchain garantiza que las transacciones realizadas sean permanentes. Esto significa que no se pueden modificar los datos una vez registrados, lo que proporciona seguridad. Y así se evita la falsificación (mediante certificados digitales), eliminar a vendedores no registrados y reducir las primas.

2. El reaseguro: El reaseguro respalda a las aseguradoras y mitiga los riesgos asociados a desastres naturales, aunque se trata de una solución ineficiente, ya que la gestión se hace de forma manual mediante contratos escritos.

El problema aparece cuando ocurre el evento. Pueden pasar meses hasta que se tome una decisión, y eso hace que el proceso sea largo y complejo. Además, una aseguradora no solo negocia con una reaseguradora, sino con varias, lo que complica aún más el panorama por la falta de flujo de información entre las distintas empresas.

Blockchain resuelve el problema proporcionando un registro compartido para el intercambio de datos entre las partes y la actualización del material. Esto se traduce en un ahorro de costos tanto para las aseguradoras y reaseguradoras (traducido en mayor eficiencia) como así también para los usuarios (reduce el costo de los reclamos).

3. Seguros de propiedad y accidente: En estas pólizas, se presentan problemas como la evaluación de datos al momento del reclamo, el ingreso manual de la información y la descoordinación entre las partes, entre otros.

Por un lado, la carga de datos manual conduce a errores que resultan en pérdidas para cualquiera de las partes, dependiendo de la equivocación cometida. Por otro lado, la falta de un procesamiento adecuado de las denuncias perjudica al usuario final. Si tu casa se dañó por una negligencia, deberás llenar documentos a la hora de realizar el reclamo, y el asegurador tendrá que verificar la solicitud. Y esto conlleva tiempo.

Blockchain permite gestionar los activos físicos de forma digital con contratos en código, lo cual permite que los reclamos se procesen automáticamente con contratos inteligentes. Por ejemplo, en caso de un accidente automovilístico, los sensores del vehículo envían información al instante. El contrato inteligente pedirá el remolque o la asistencia médica. Luego, medirá el daño del vehículo con la ayuda de la tecnología. Después de obtener la información requerida, resolverá el caso, con una escasa o ninguna intervención humana.

4. Seguro de salud: En este caso, el escollo se encuentra en la falta de acceso a la historia clínica del paciente debido a la confidencialidad. Esto dificulta la recopilación de los datos requeridos para este seguro. Cada prestador médico almacena la información en bases de datos propias, y eso dificulta el intercambio de registros.

Con Blockchain, se puede crear una red a la que accedan los pacientes, quienes decidirán cuándo y a quiénes les comparten sus datos. Como Blockchain utiliza una firma criptográfica, garantiza que los datos no sean manipulados.

En resumen, la industria aseguradora avanza cada vez más en la implementación de soluciones Blockchain. Sin embargo, pese a que la tecnología ya cumplió 10 años, todavía tiene un largo camino por desandar. Su adopción es incipiente, sobre todo en América latina y en la Argentina. Así y todo, la oportunidad y los beneficios son significativos.

*Leo Elduayen es COO y Co-Founder de Koibanx.