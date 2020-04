Notco lanza su hamburguesa 4.0 con delivery en Argentina: selló alianza con la startup local Simpleat

La foodtech trasandina selló una alianza con la startup local para incluir un sandwich gourmet 100% vegetariano dentro de sus viandas a domicilio

La foodtech chilena NotCo selló una alianza con Simpleat para enviar su hamburguesa 4.0, formulada con inteligencia artificial e integrantes 100% vegetales, por lo que se podrán adquirir de manera online y recibir en el hogar.

"Gracias a los avances en Inteligencia Artificial de NotCo y al proceso de ultracongelado de Simpleat junto a su red de distribución directa a los hogares se logró crear un plato más sustentable, práctico y delicioso: NotBurger by NotCo, con cebollas caramelizadas, champignones salteados y tomates asados en pan de cúrcuma y zanahoria, acompañado de papas horneadas", señalaron desde la firma trasandina.

Esta propuesta busca resolver la comida de las personas en sus hogares, manteniendo los sabores de los alimentos que aman, pero logrando recrearlos solo con plantas, cuidando el medio ambiente y creando un mundo cada vez más ecológico.

!Con esta alianza no sólo estamos dando una respuesta a ese deseo, sino que además mostramos liderazgo en la industria alimenticia con un producto adaptado a las exigencias de los clientes combinando sustentabilidad, conveniencia y sabor", comentó Mauricio Alonso, Country Manager de Argentina de The Not Company.

NotCo desarrolló un algoritmo único de machine-learning y una base de datos de ingredientes vegetales a partir de la cual elaborar copias precisas de productos como leche, mayonesa, helado y, en este caso, carne.

Al analizar la estructura de cada alimento y seleccionar y combinar diferentes plantas, NotCo encontró la fórmula perfecta para crear productos con base vegetal que igualan a esos alimentos en cuanto a sabor, funcionalidad, textura, color y olor.

Por su parte Simpleat, e-commerce líder de comidas congeladas listas en 15 minutos es un nuevo canal directo a las casas de los consumidores. No sólo ha tenido un crecimiento exponencial desde su inicio hace 24 meses, sino que en el contexto actual ha podido satisfacer el incremento de la demanda en un 400%, con su oferta de más de 40 platos caseros y sin conservantes ni aditivos.

"Estamos en una posición de poder aportar ahora más que nunca lo que sabemos hacer, poder resolver las comidas de muchísimas personas desde sus casas", remarcó Tomas Iakub, co-fundador de Simpleat.

Simpleat aseguró que sus esfuerzos en cuanto a medidas de higiene y seguridad alimentaria, siguiendo las recomendaciones oficiales y bromatológicas necesarias para seguir ayudando a muchísimas personas sin que salgan de sus hogares. Los envíos se realizan todos los días de 19 a 22 hs, en las zonas de Capital Federal y Zona Norte. Los pedidos se reciben a través de la web de Simpleat: https://simpleat.com.ar/.

Al buscar la vianda vegetariana de siete platos, se pueden elegir siete Notburger (o alternarla con otros platillos) a $2.096, lo que deja el precio de cada sandwich de hamburguesa vegana gourmet a $299.