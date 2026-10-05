La entidad abrió dos convocatorias para universitarios argentinos que ofrecen becas de $1 millón y $30 millones para estudiantes y docentes de todo el país

Gestionadas por Santander Open Academy, las becas financian desarrollo académico y profesional a nivel nacional.

Convocatoria destina 100 becas de $1.000.000 a estudiantes y 10 de $30.000.000 a docentes, con plazo hasta 16/10/26.

Santander lanza 110 becas para estudiantes y docentes universitarios de Argentina, con montos de $1M y $30M.

Estudiantes y docentes universitarios de Argentina podrán acceder a nuevas oportunidades de financiamiento académico mediante dos convocatorias que Santander lanzó para 2026, con diferentes montos y destinatarios.

La propuesta contempla 110 becas económicas, con asignaciones individuales de $1.000.000 y $30.000.000, según el perfil del postulante, y establece el 16 de octubre como fecha límite.

Quiénes pueden acceder a las becas universitarias de Santander

Las convocatorias están destinadas a dos sectores de la comunidad académica argentina y ofrecen condiciones económicas diferenciadas, según se trate de estudiantes que cursan carreras universitarias o profesionales dedicados a la docencia.

La distribución comprende 100 beneficiarios entre los alumnos y otros 10 dentro del ámbito docente, con una diferencia considerable en los recursos económicos asignados individualmente a cada participante.

Mientras que los estudiantes recibirán $1.000.000 por persona, los profesores seleccionados accederán a $30.000.000 cada uno, en el marco de dos programas independientes con inscripción hasta octubre.

Las iniciativas se gestionan mediante Santander Open Academy y tienen alcance nacional, por lo que los interesados deberán identificar la convocatoria correspondiente a su actividad académica antes de completar la solicitud.

Cómo obtener una de las 100 becas de $1.000.000 para estudiantes

Los universitarios argentinos interesados en conseguir ayuda económica pueden participar de la Beca Económica ESTUDIANTES Universitarios ARG 2026, que contempla 100 asignaciones de $1.000.000 para sus respectivos beneficiarios.

El financiamiento busca ofrecer respaldo durante el desarrollo de las carreras y contribuir a que los alumnos puedan sostener sus estudios mientras avanzan hacia sus objetivos profesionales.

A diferencia de otras propuestas centradas exclusivamente en cursos o capacitaciones, esta convocatoria establece una asignación monetaria para cada seleccionado, que podrá destinarse a acompañar sus necesidades durante la formación.

Para anotarse, los interesados deben ingresar a Santander Open Academy, dirigirse al catálogo de oportunidades educativas y localizar el programa correspondiente a estudiantes universitarios argentinos de 2026.

Una vez identificada la convocatoria, podrán consultar las condiciones y completar el procedimiento de inscripción, que permanecerá habilitado hasta el 16 de octubre de 2026.

Cuánto dinero reciben los docentes universitarios con la otra convocatoria

Los profesores universitarios también disponen de una línea de financiamiento específica, aunque con una asignación individual superior a la contemplada en el programa destinado a estudiantes.

La Beca Económica DOCENTES Universitarios ARG 2026 contempla diez beneficiarios, cada uno de los cuales recibirá $30.000.000 para acompañar su desarrollo académico y profesional dentro del sistema educativo.

El programa apunta a facilitar el acceso a instancias de capacitación, especialización y crecimiento, considerando las distintas actividades que desarrollan los educadores en las universidades argentinas.

La propuesta comprende tanto el trabajo en las aulas como las tareas de investigación y producción de conocimiento, áreas en las que los docentes participan activamente de la formación de nuevas generaciones.

Para participar, los interesados deberán ingresar a Santander Open Academy, buscar la convocatoria específica para docentes universitarios y seguir las indicaciones correspondientes antes del vencimiento del 16 de octubre.

Qué es Santander Open Academy y qué alcance tiene en Argentina

Las dos convocatorias forman parte de las iniciativas educativas que Santander desarrolla mediante una plataforma internacional dedicada a la capacitación, la adquisición de competencias profesionales y las oportunidades de empleabilidad.

Santander Open Academy ofrece cursos gratuitos, programas de formación completamente subvencionados y becas impulsadas junto con universidades e instituciones especializadas, con propuestas destinadas a diferentes perfiles profesionales.

La estrategia educativa internacional del grupo tiene una trayectoria de 30 años y comprende acciones vinculadas con la formación, el acceso al empleo y el emprendimiento.

Según los datos difundidos por la entidad, durante ese período destinó más de 2.500 millones de euros y acompañó a más de 8,3 millones de personas y empresas mediante acuerdos con más de 1.000 universidades.