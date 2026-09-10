Para la entidad, la falta de talento calificado por el retroceso educativo pone en jaque la expansión de la Economía del Conocimiento en los próximos años

Argencon alerta que esto compromete el talento para un sector que exportó u$s10.000 millones y generó 348.000 empleos.

Argentina cayó al puesto 72 de 91 en PISA, con los peores puntajes en Matemática, Lectura y Ciencias en décadas.

La Economía del Conocimiento enfrenta un riesgo de fondo en su principal insumo, el talento, luego de que los resultados de las pruebas PISA 2025 ubicaran a la Argentina en el puesto 72 entre 91 sistemas educativos evaluados, con las peores marcas de las últimas dos décadas.

Para Argencon, la cámara que agrupa a las empresas del sector, el deterioro educativo compromete directamente la capacidad del país de sostener el crecimiento de una industria que el año pasado superó los u$s10.000 millones en exportaciones y generó más de 348.000 empleos formales.

El informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), difundido este martes, midió a más de 760.000 estudiantes de 15 años en 91 países y economías, según el informe completo de la OCDE.

Argentina obtuvo 367 puntos en Matemática, 389 en Lectura y 393 en Ciencias, valores por debajo de los registrados tanto en 2022 como en 2018. Es la primera vez, dentro de la serie comparable, que el país retrocede simultáneamente en las tres áreas evaluadas.

Los peores resultados desde 2006

Los puntajes de esta edición son los más bajos que registra la Argentina en Ciencias y Lectura desde 2006, mientras que en Matemática se trata del mínimo histórico de la serie.

Los datos de rendimiento estudiantil muestran un panorama preocupante:

Apenas el 24% de los estudiantes alcanzó el nivel mínimo esperado en Matemática

El 40% lo hizo en Lectura

lo hizo en Lectura El 41% en Ciencias

en Ciencias Solo el 7,8% de los adolescentes argentinos logró superar simultáneamente el umbral básico en las tres materias, una de las proporciones más bajas de América Latina

"Estos resultados nos preocupan porque detrás de cada indicador hay una cuestión mucho más importante: qué capacidades va a tener la Argentina dentro de diez, quince o veinte años. La Economía del Conocimiento necesita talento, y el talento no se improvisa. Se construye a partir de una educación de calidad sostenida en el tiempo", señaló Sebastián Mocorrea, Presidente de Argencon.

El riesgo para un sector que ya es motor exportador

La advertencia de Argencon llega en un momento en que la Economía del Conocimiento consolidó su lugar como tercer complejo exportador del país, detrás del agro y la energía.

El crecimiento del último año estuvo impulsado por la incorporación de inteligencia artificial en las empresas y por una mejora en la competitividad cambiaria, aunque la participación argentina en las exportaciones globales de servicios basados en conocimiento sigue por debajo de la que tenía hace más de una década.

Para la entidad, sostener ese ritmo exige garantizar un flujo constante de profesionales con formación sólida en comprensión, razonamiento y resolución de problemas, las mismas competencias que PISA evalúa y en las que la Argentina retrocedió.

"Argentina tiene una enorme oportunidad en la Economía del Conocimiento, pero esa oportunidad necesita una condición indispensable: personas con buenas capacidades de comprensión, razonamiento, resolución de problemas y aprendizaje. No podemos pensar en una estrategia de crecimiento basada en conocimiento si no somos capaces de fortalecer desde la escuela las competencias que hacen posible ese crecimiento", afirmó Leandro Mora Alfonsín, Director Ejecutivo de Argencon.

El pedido de una política de Estado

El diagnóstico de Argencon no es nuevo: la entidad remarca que la trayectoria de deterioro educativo se viene acumulando desde hace años y advierte que, de no revertirse, condicionará las posibilidades de la Argentina para formar los perfiles que demandan las nuevas tecnologías y los sectores productivos.

Por eso la cámara reclama avanzar hacia una política de Estado en materia educativa, con objetivos de largo plazo, continuidad entre administraciones y articulación entre gobiernos, sistema educativo, sector productivo y comunidad científica y tecnológica.

La propuesta incluye recuperar progresivamente los aprendizajes fundamentales, acompañar a docentes y estudiantes y preparar a las nuevas generaciones para un escenario donde la inteligencia artificial tendrá un impacto creciente sobre el mundo del trabajo.

"Este no es un desafío que pueda resolver un solo sector. Por eso queremos poner a disposición de las autoridades nacionales y provinciales la experiencia y el conocimiento de las empresas que forman parte de la Economía del Conocimiento. Queremos aportar ideas, capacidades y vínculos para contribuir a construir soluciones de largo plazo", agregó Mocorrea.

Argencon reafirmó su disposición a participar de una agenda amplia y federal que permita recuperar el valor estratégico de la educación como política de desarrollo nacional, en momentos en que el propio sector que representa depende cada vez más de la calidad del capital humano que forma el sistema educativo argentino.