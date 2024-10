WhatsApp, la aplicación de mensajería más popular del mundo, continúa actualizándose para mantenerse al día con los avances tecnológicos.

Sin embargo, algunas de sus funciones más recientes, especialmente las relacionadas con la seguridad, ya no son compatibles con móviles más antiguos, lo que limita su uso en estos modelos.

Es por esto que la plataforma comenzó, en las últimas horas, a notificar a los usuarios con sistemas operativos obsoletos que deberán actualizarlos antes de la llegada de noviembre para seguir utilizando la app sin interrupciones.

¿Qué dispositivos dejarán de ser compatibles con WhatsApp desde noviembre 2024?

Es que, a partir del viernes 1 de noviembre, varios dispositivos dejarán de ser compatibles con WhatsApp debido a las actualizaciones que constantemente introduce la plataforma para mejorar su funcionamiento.

En cuanto a los teléfonos con sistema operativo Android, aquellos que cuenten con la versión 4.4 (KitKat) o anteriores del OS ya no podrán soportar las nuevas actualizaciones de WhatsApp.

Entre los modelos afectados se encuentran teléfonos de importantes marcas como Samsung, Huawei, Motorola y Sony, que son:

Samsung Galaxy A5

Samsung Galaxy A7

Samsung Galaxy Grand Neo+

Huawei Ascend P6 S

Huawei Ascend Y625

Motorola Moto G

Xperia Z1 de Sony

Mientras que, respecto a Apple, WhatsApp dejará de funcionar en dispositivos que utilicen iOS 11 o versiones anteriores, afectando a una lista de teléfonos que incluye:

iPhone 5

IPhone 5c

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE de primera generación

Por supuesto, existen alternativas para evitar quedar sin acceso a la aplicación. La primera es actualizar el sistema operativo a una versión más reciente. No obstante, esta opción no siempre está disponible en modelos antiguos, cuyo hardware no soporta nuevas versiones de software. En esos casos, la solución más efectiva suele ser comprar un teléfono nuevo que cumpla con los requisitos mínimos de WhatsApp.

Cabe remarcar que el principal motivo de la incompatibilidad es que las nuevas funciones y características de la app requieren más capacidad de procesamiento y almacenamiento y los dispositivos más antiguos, limitados tanto en hardware como en software, no pueden soportar el peso de estas actualizaciones, lo que impide seguir utilizando la aplicación.