A pesar de su perfil bajo, Marcos Galperin, fundador y CEO de Mercado Libre, el gigante regional del e-commerce y uno de los unicornios más importantes del mundo, es conocido no solo por su éxito empresarial, sino también por sus contundentes opiniones sobre temas que van desde la tecnología hasta la política.

Y en una reciente entrevista, el empresario habló de todo: desde el crecimiento de la fintech y su impacto en la transformación del comercio en el continente, hasta su visión sobre el futuro de las finanzas, de la mano de las criptomonedas, y su activo rol en las redes sociales.

La importancia de Mercado Libre

Sobre los desafíos de construir una empresa en la región y la evolución de Mercado Libre desde su fundación en 1999, aseguró: "Nos imaginamos que íbamos a ser tan grande, pero no lo difícil que iba a ser construir esto".

En este sentido, subrayó las particularidades del contexto latinoamericano. "Hacer en América Latina es difícil, y hacer una empresa es 'como dar vida', es muy complicado. Opinar es fácil, hacer es difícil", agregó, en diálogo con La Nación.

A su vez, destacó el impacto de Mercado Libre en la transformación del comercio en América Latina. Según él, ha permitido que dos millones de personas compitan en igualdad de condiciones con los grandes jugadores y vivan de sus operaciones en la plataforma. "Democratizamos el comercio. Ahora, cualquiera en América Latina puede comprar de manera libre", sostuvo.

En este sentido, señaló un paralelismo entre MELI y redes sociales, plataformas que él considera democratizadoras. "Lo que me gusta de las redes sociales es que es algo muy similar a lo que es Mercado Libre. En las redes todos tienen la capacidad de dar su opinión. Ese fenómeno me parece muy democratizador. Me gusta participar", dijo.

Su admiración por Elon Musk

Y aunque no es conocido por mostrar una admiración por otros empresarios, hay una notable excepción: Elon Musk. "No soy fanático de los empresarios, pero sí de Elon Musk. Me parece impresionante lo que ha hecho en Twitter, donde muchos habían sido censurados", comentó.

Para Galperin, la adquisición de la red social 'del pajarito' por parte del empresario y magnate sudafricano representó un cambio a favor de la libertad de expresión, señalando que "Twitter era el lugar donde más se censuraba, y ahora cualquiera puede hablar con total libertad".

Bitcoin e IA: el futuro de las finanzas y la tecnología

También dio su visión sobre el futuro de las finanzas y el rol que jugarán las criptomonedas. "Creo que van a tener un rol muy importante en el futuro de las finanzas de las personas", afirmó.

En este sentido, el empresario reveló que invirtió "temprano" en Bitcoin, en 2013, y que, desde su perspectiva, el valor de este activo digital radica en su independencia.

"Cuando uno ve los déficit fiscales que hay en todos los gobiernos del mundo, tener una moneda que los gobiernos no puedan devaluar, como BTC, es fundamental. Bitcoin le da libertad a las personas independientemente de los gobiernos y eso es súper valioso", remarcó.

La inteligencia artificial también ocupa un lugar central en su pensamiento sobre el futuro. Aunque reconoce los riesgos asociados a esta tecnología, la ve como una herramienta que transformará las dinámicas laborales.

"La IA no te va a dejar sin trabajo, sino una persona que entendió la IA y la maneja", observó, sugiriendo que aquellos que logren adaptarse a este cambio tendrán grandes oportunidades. "Es una oportunidad enorme, pero todos estos cambios generan oportunidades y amenazas", añadió.

Su amor por Argentina, el conflicto con los bancos y la visita de Milei a Mercado Libre

Pese su éxito global, Galperin sigue sintiendo un fuerte vínculo con Argentina. "Argentina me dio muchísimo, no me sacó nada. Argentina me dio todo", expresó con gratitud.

No obstante, dejó en claro que no tiene intenciones de incursionar en la política. "No me interesa ser presidente", aseguró.

Tampoco abordó, en profundidad, el conflicto con los bancos ni las denuncias cruzadas entre Mercado Libre y MODO, la billetera virtual que agrupa a las principales entidades bancarias.

"Opino que cuando hay cambios paradigmaticos se generan oportunidades y desafíos. Es sano para la sociedad que pasen esas cosas", mencionó.

Para cerrar, se refirió a la reciente visita de Javier Milei a las instalaciones de Mercado Libre. En línea, destacó la recepción positiva por parte de los jóvenes trabajadores de la compañía.

"Para nosotros fue un honor que nos visite el presidente. Nos sorprendió la pasión que mostraron los trabajadores hacia Milei. Los jóvenes tenían muchas ganas de acercarse y hablar con él", dijo. "Me sentí muy honrado. Súper positivo", concluyó.