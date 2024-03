El Gobierno presentó los nuevos requisitos para mantener los subsidios en las tarifas de luz y gas, que serán discutidos en una audiencia pública este jueves. Estos criterios establecen condiciones que los ciudadanos deben cumplir para continuar recibiendo el apoyo estatal en el pago de servicios públicos.

Según la propuesta oficial, se introducirán nuevos criterios de exclusión que serán debatidos en la audiencia pública. Estos criterios difieren de los anteriores, que estaban basados principalmente en los ingresos familiares. Entre las novedades, se encuentra la exclusión de hogares cuyos integrantes sean titulares de medicina prepaga no vinculada con el empleo que posean en relación de dependencia.

Asimismo, se contempla la imposibilidad de acceder a los subsidios para aquellos que hayan viajado al exterior a países no limítrofes en más de una ocasión en los últimos cinco años, así como para aquellos que hayan adquirido dólares en los últimos tres meses.

Otro criterio de exclusión propuesto es para aquellos que registren consumos en tarjeta de crédito o billeteras virtuales superiores a cinco salarios mínimos, o consumos en telefonía móvil superiores al 25% del salario mínimo. Además, se excluye a los titulares de aeronaves, propietarios o miembros de directorios de empresas privadas, así como a los dueños de embarcaciones de lujo o de dos o más inmuebles.

Se plantea también la exclusión de hogares que posean un automóvil con antigüedad menor a cinco años o dos automóviles con antigüedad menor a diez años. Este nuevo esquema de subsidios estará sujeto a una declaración periódica de las condiciones socioeconómicas por parte de los usuarios, al menos una vez al año.

Canasta Básica Energética

En cuanto a la distribución de los subsidios a la energía, se establece la Canasta Básica Energética (CBE), que variará mensualmente según la zona bioambiental del hogar solicitante, la cantidad de convivientes y la disponibilidad de energía. El país se divide en seis zonas bioambientales, que van desde muy cálido hasta muy frío, y los hogares se clasifican en tres tipos según la cantidad de personas que los habitan.

Por ejemplo, un hogar de tres o cuatro personas en una zona templada cálida tendrá una CBE que promedia los 160 kilovatios por mes, lo que representa una reducción con respecto al tope actual de 400 kilovatios para el nivel 3 de ingresos medios. Si el valor de estos 160 kilovatios no supera el 10% del ingreso registrado del hogar, no habrá subsidio en la tarifa. En caso contrario, se subsidiará el excedente, siempre y cuando el hogar no se encuentre dentro de los criterios de exclusión.

En el caso del gas en la zona muy fría, la CBE alcanzará los 567 metros cúbicos en julio de cada año para hogares de una o dos personas.

Estos cambios en los criterios para acceder a los subsidios en las tarifas de luz y gas representan un ajuste en las políticas de asistencia del Estado, que busca focalizar los recursos en aquellos sectores más necesitados y evitar el uso indebido de los beneficios por parte de aquellos que no los requieren.

La audiencia pública prevista para discutir estos cambios permitirá evaluar diferentes perspectivas y recoger opiniones de diversos actores antes de su implementación.