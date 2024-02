Los smartphones son cada vez más parte del día a día de las personas, al punto que hoy los damos por sentado y se prevé un viraje hacia la realidad aumentada, como las gafas Vision Pro de Apple, que se incorporaron de manera reciente al mercado.

Desde hace un tiempo es común que los celulares lleven consigo una serie de aplicaciones que la mayoría de los usuarios utiliza. Esto se potencia en los dispositivos con sistema operativo Android, que ofrecen los servicios prestados por Google.

Sin embargo, por más completa que sea la oferta que ofrece por default, hay algunas aplicaciones útiles disponibles en Play Store, que son muy recomendables y se enfocan en:

productividad

creatividad y diseño

optimización de recursos

Su uso no es para soslayar: de acuerdo con el estudio realizado por We are social y Meltwater, casi un 70% de la población mundial poseía, para octubre de 2023, un dispositivo móvil y estiman que los usuarios pasan 6 horas, 41 minutos, al día en internet.

En esta línea, ya sea con fines laborales o recreativos, los dispositivos móviles cumplen una función vital en nuestras vidas, por lo que mejores apps, implican entonces, una mejora en ciertos aspectos de la diaria.

Repasamos algunas de las mejores apps con este fin.

Aplicaciones de diseño y creatividad gratis para el celular: Picsart y Canva

Uno de los grandes must para cualquier colaborador de la actualidad, es utilizar Canva: una herramienta que vino para simplificar y agilizar algunas cuestiones que antes correspondía al área de los diseñadores y que estaban medidas por plataformas más complejas como Photoshop o Illustrator.

La plataforma, que si bien es gratis, posee una versión de pago mucho más completa, incluye diversas plantillas que buscan resolver problemas concretos:

crear un currículum vitae

diseñar una presentación

preparar un posteo de Instagram

o diseñar un logotipo para una marca

Aunque también permite crear desde cero, incluso indicando un tamaño personalizado. Si bien Canva es sencillo de utilizar, puede que algunos diseños más complejos sea mejor abordarlos con un profesional del diseño o en plataformas como Ps o AI.

Otro infaltable, es Picsart, un editor de imágenes muy completo, que cada vez más suma funciones, a la par que limita algunos usos de manera exclusiva para suscriptores.

Editores de video gratuitos para celulares: CapCut o InShot

En tiempos donde TikTok y los reels de Instagram son los reyes del contenido en términos de su atención, la:

sencilla edición de videos

colocación de subtítulos automáticos

capacidad de copiar formatos existentes

A través de CapCut pueden editarse video para TikTok

son herramientas buscadas por los usuarios, cuyo interés radica en los buenos rendimientos de aquellos contenidos en redes sociales.

La principal app para este fin es CapCut, que se ha vuelto popular en el último tiempo por sus vínculos con TikTok y que permite, de manera gratuita y sin necesidad de hacerse una cuenta, editar videos de forma simple o crear subtítulos automáticos.

Incluso permite copiar estilos, formatos o plantillas creadas por otros usuarios en TikTok y retocarla con imágenes propias y si bien agrega una marca de agua al final, esta puede retirarse y permite exportar en 4k.

Otra recomendable y que incluye edición de imágenes, es InShot, que tiene alta calidad para editar y resulta fácil de entender, sin embargo la marca de agua en el resultado final solo puede sacarse pagando una suscripción.

Apps de productividad gratis y útiles para el trabajo: OneDiary o Notion

Siguiendo la línea de lo laboral, hay dos apps con algunas similitudes, aunque marcadas diferencias, que pueden ayudar a mantener el orden en horario laboral o llevar un resumen del día.

Notion es una aplicación muy completa que nuclea:

notas

planificación

calendario

colaboración

En la misma, se puede:

Establecer tareas, plazos o metas a cumplir

Crear contenidos con más de 20 tipos de formatos (texto, imágen, video, etc)

Publicar los mismos como página web

En ese sentido, tiene similitudes con Google Drive, solo que nuclea otras apps de Google en una sola.

Por el lado de los blocks de notas, una asignatura pendiente en algunos dispositivos Android, existe ONEDiary: un diario digital, que rememora la estructura de los hilos de X (exTwitter), para ordenar bloques de textos, imágenes o videos, con el fin de realizar un racconto del día a día.

Apps de noticias y RSS gratis: Google Noticias, Flipboard o Feedly

En estas épocas de hiperconexión y ubicuidad, donde:

la información abunda

es difícil de filtrar

proliferan las fake news

Elegir la fuente o el medio para informarse puede ser una buena alternativa para tildar o saldar estos tres puntos.

Google News: el servicio de RSS de Google

Con esta premisa, aparecen las RSS (siglas en inglés para Really Simple Syndication), las cuales son una selección gratuita que realiza el usuario, de una serie de medios, de los cuales llegan notas con determinadas temáticas.

Feedly es una de las más populares y conocidas, pero existen otras con servicios similares:

Google Noticias

Flipboard

Aplicaciones de movilidad y transporte público gratis: Moovit

Tras la explosión de plataformas como Uber, Cabify o Didi, es cada vez más común que los usuarios dependan del celular para moverse por la ciudad, incluso si se trata del transporte público.

Por default, los dispositivos Android brindan el servicio Google Maps, sin embargo, este tiene diversas falencias en el apartado de transporte público y sus indicaciones no son siempre las más precisas o acertadas.

Moovit es una de las alternativas a Google Maps

Otra que funciona un poco mejor y es más certera en sus especificaciones es Moovit, la cual contempla combinaciones de distintos medios, incluso las bicicletas naranjas de la Ciudad de Buenos Aires.

Aplicaciones de salud y bienestar gratuitas: Lose it!

Lose It es un contador de calorías muy completo, pensado para las personas que deben llevar un preciso conteo de sus comidas día a día.

La app permite escanear el código de barras de algunos productos, lo cual garantiza mayor precisión en los números relevados.

Otras similares son: