Cuatro detenidos por una estafa a empresa argentina de criptomonedas: ¿qué pasó?

Las personas fueron detenidas gracias a una denuncia de Buenbit ante la Ufeci. La exchange explicó que los fondos de los usuarios no fueron alcanzados

Cuatro personas fueron detenidas acusadas de integrar una organización transnacional que cometió una estafa informática a una empresa británica dedicada a las criptomonedas y se apoderó de una considerable suma de dólares que, luego, fueron desviados a distintas cuentas o billeteras virtuales, informaron hoy fuentes policiales.

Las detenciones fueron realizadas en las últimas horas por personal de la División Delitos Tecnológicos, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA).

Las personas fueron detenidas tras una serie de allanamientos realizados en la ciudad balnearia de Miramar y en el partido bonaerense de Lanús, por orden del juzgado criminal y correccional 40 porteño, a cargo de la jueza Paula González.

Según los investigadores, todo comenzó cuando los representantes de la firma internacional "Buenbit", con sede en Londres, realizaron una denuncia ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), a cargo de Horacio Azzolin, y aseveraron sufrir un ataque informático en su plataforma de criptomonedas.

De acuerdo a la denuncia, los hackers que actuaron en la maniobra se apoderaron de una suma superior a los u$s800.000. Si bien desde la empresa no pueden hacer declaraciones al respecto por el secreto de sumario, fuentes cercanas a la investigación precisaron a iProUP que se trató de una cifra "varios múltiplos inferior".

El dinero extraído luego fue desviado a distintas cuentas y/o billeteras virtuales tanto dentro de Argentina como en otros países.

Federico Ogue, CEO de la firma, salió a aclarar en Twitter que "el fraude no tuvo ningún impacto en los saldos de nuestros clientes ni en la operación de la compañia".

Para aclarar las consultas recibidas acerca de la nota publicada en los medios sobre la defraudación a Buenbit. La situación se debió a un grupo de usuarios que realizaron fraude, algo lamentablemente común y del día a día para todas las empresas en el mundo fintech. — Federico Ogue (@fedeogue) March 27, 2023

Fuentes del sector que prefirieron el off-the-record, aseguran que este tipo de estafas es frecuente y están previstas por las propias empressa.

Además, recuerdan los fondos de los usuarios no están en peligro debido a que las fintech no realizan intermediación financiera, es decir, no toman depósitos de sus clientes para dar crédito a otros, una actividad reservada para los bancos. Por lo tanto, los préstamos son ortorgados con fondos propios.

La investigación judicial permitió establecer, según las fuentes policiales, que la organización criminal también había cometido estafas similares a otras empresas, que ahora comenzaron a ser investigadas.

La sospecha es que la banda es liderada por un hombre que, luego de haber realizado la maniobra y de haberse apoderado de ese botín en dólares, logró fugarse a Francia, por lo que la Justicia ya libró una orden de captura internacional.

Cuatro personas fueron detenidas en los allanamientos realizados en Miramar y Lanús, dispuestos tras la denuncia elevada por la exchange Buenbit

Fuentes policiales precisaron que durante los allanamientos realizados en las últimas horas fueron secuestrados dispositivos informáticos con los cuales se presume que fueron realizadas las estafas a la empresa "Buenbit".

Por este motivo, la Justicia ordenó una serie de peritajes informáticos, detallaron los investigadores, quienes puntualizaron que los cuatro detenidos serán indagados en las próximas horas por la jueza González.