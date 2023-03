Un día como hoy Steve Jobs realizó su última presentación en público

El 2 de marzo de 2011, en California, Steve Jobs realizó su última presentación pública de productos Apple donde anunció el iPad 2.

También anunció la versión 4.3 del iOS disponible para el iPad, iPhone y iPod Touch.

A lo largo de 2011, Steve Jobs fue visto en varias ocasiones en centros para pacientes de cáncer, si bien nunca se confirmó que se le hubiera reproducido la enfermedad.

En 2011 se presentó muy poco públicamente y reapareció para la presentación del iPad 2 el pasado el 2 de marzo.

Ese fue un evento en el que fue recibido con una sonora ovación y en el que se mostró extremadamente delgado.

En 2005, Jobs, en un discurso de graduación en la Universidad de Stanford expreso: "Acordarme de que voy a morir pronto me ayuda a tomar las decisiones. Acordarse de que vas a morir es la mejor manera de evitar la trampa de pensar que tienes algo que perder. Ya estás desnudo, no hay razón para que no sigas tu corazón.Tu tiempo es limitado, no lo desprecies".

Steve Jobs

El 2 de marzo de 1995, Yahoo! se constituyó como empresa formal.

Yahoo! Inc. es una empresa global de medios con sede en Estados Unidos, fundada en enero de 1994 por dos estudiantes de postgrado de la Universidad de Stanford, Jerry Yang y David Filo.

La misión de Yahoo! según sus fundadores es "ser el servicio global de Internet más esencial para consumidores y negocios".

Yahoo! posee un portal de Internet, un directorio web y una serie de servicios, incluido el popular correo electrónico Yahoo!.

La empresa tiene su sede corporativa en Sunnyvale, California, Estados Unidos. Actualmente los servidores de Yahoo! utilizan el sistema operativo FreeBSD.

En español Yahoo! tiene los sitios Yahoo! en Español, Yahoo! España, Yahoo! México, Yahoo! Argentina y los nuevos Yahoo! Chile, Yahoo! Colombia, Yahoo! Perú y Yahoo! Venezuela, creados a mediados de 2008.