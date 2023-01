Messi habló por primera vez tras coronarse en Qatar y elogió a Scaloni y a su cuerpo técnico

El capitán de la Selección Argentina se refirió a la obtención del título los festejos en la Argentina y la importancia del cuerpo técnico de Scaloni

Lionel Messi, capitán y figura de la Selección Argentina campeona en el Mundial Qatar 2022, rompió el silencio y elogió al director técnico Lionel Scaloni y a su cuerpo técnico, en medio de las negociaciones por la renovación del contrato con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

"Son espectaculares, saben lo que es la Selección porque lo vivieron y son exjugadores que pasaron por todo lo que nosotros pasamos. Sabían cómo manejarse y qué hacer o decir en cada momento", valoró Messi.

En ese sentido, el crack de PSG de Francia destacó "el manejo de grupo" del equipo de trabajo encabezado por Scaloni e integrado por Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala.

En una entrevista con Urbana Play, la primera como campeón del mundo, el capitán resaltó que el seleccionado argentino "en general fue mejor" que cada uno de los rivales durante todo el Mundial de Qatar 2022.

"Siempre sabíamos lo que teníamos que hacer. Preparábamos el partido con nuestra idea pero siempre con un detalle para manejarlo a nuestro favor", subrayó.

"Creo que no se equivocó en ninguno de los siete partidos", subrayó Messi, autor de siete goles y tres asistencias.

Messi y la alegría en su hora más gloriosa: "Sabía que Dios me iba a regalar un Mundial"

Messi habló de todo por primera vez desde su coronación en Qatar

El futbolista con más partidos jugados en la historia de los Mundiales consideró que los momentos más difíciles fueron después de la derrota en el debut contra Arabia Saudita y la primera parte del duelo contra México.

"El partido con México fue el más difícil de jugar y el que peor jugamos porque necesitábamos ganar sí o sí pero yo confiaba en que íbamos a pasar", señaló el capitán.

Durante la entrevista, Messi no solo destacó al cuerpo técnico de Scaloni sino que también, a partir de la imagen del abrazo con la cocinera Antonia Farías en el campo de juego, habló de su estrecha relación con todo lo que rodea a la Selección.

"Tengo una relación muy linda con ella y con toda la gente que nos acompaña. Desde los 18 años estoy ahí (en el predio) y algunos de ellos más tiempo. Los conozco hace mucho y ellos también lo sufren como nosotros", destacó.

Añadió que "fue una locura, la felicidad de la gente, gente grande, chicos, de todas las edades. La felicidad que tenían era inexplicable".

"Siempre le agradezco a Dios. Yo sabía que me iba a regalar un Mundial, no sé, lo sentía", sostuvo.

Messi recordó que "la vuelta a la Argentina fue extraordinaria". "Cuando bajamos en Ezeiza estaba lleno de gente y nos costó llegar. Apenas pude dormir dos horas y me levante. Cuando prendí la TV vi el Obelisco lleno y me di cuenta que todo iba a ser una locura. La gente se comportó de la mejor manera. Había 5.000.000 de personas, era una locura todo, pero por suerte no paso nada", completó.