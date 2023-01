Nuevos récords: conocé cuánto ganaron Shakira y Bizarrap por su nueva colaboración

Bizarrap, el DJ, compositor y productor discográfico argentino rompió récords en reproducciones y se ubicó como uno de los artistas más escuchado en plataformas como Youtube y Spotify.

Tras el lanzamiento con Shakira, la BZRP Music Session sumó poco más de 60 millones de reproducciones en Youtube poco después de estrenarse.

Con respecto a la plataforma Spotify, logró los 30 millones.

Tras los altos números de reproducciones, según Digital Music News, tanto el argentino como la colombiana recaudaron millones de dólares por la canción.

Hasta el día de hoy, recaudaron alrededor de u$s 90.000 a u$s 150.000 por la cantidad de veces que la canción se escuchó en Spotify.

En cambio, en Youtube cuenta con números más altos pero parece pagar menos por reproducción y habrían ganado alrededor de u$s 75.000.

Tras estudios realizados, la plataforma Spotify paga entre u$s 0.003 y u$s 0.005 por cada reproducción, mientras que en Youtube, pagarían u$s 0.000069.

Así la Session #53 consiguió un nuevo récord mundial

Además, la colaboración entre la estrella mundial colombiana y el fenómeno argentino Bizarrap tuvo el "mejor alcance" con 3,6 millones de reproducciones en la primera hora.

Además, se convirtió en la Music Session con más reproducciones de stream en menos de 24 horas.

Shakira se convirtió también en la artista femenina con el mejor debut (#1) en una Music Sessions.

Para esta Session, Bizarrap trabajó con el audio particular de sus sintetizadores y junto a Shakira buscaron un espíritu vinculado a los años 80 con sonidos característicos en una pista de hyper-pop moderno y a la vez nostálgico.

En la canción, Shakira apeló a la descarga confesional para escribir su letra.

"Esto es pa' que te mortifique', mastique' y trague', trague' y mastique'. Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques", canta Shakira en relación a su ex, el futbolista Gerard Piqué, excompañero de Messi en el Barcelona, y con el que la colombiana tiene dos hijos.

Más detalles del nuevo "hit mundial"

"Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Me dejaste de vecina a la suegra. Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", frasea una estrofa del nuevo hit mundial.

El productor musical viene de cerrar 2022 como el argentino más escuchado del mundo, según datos oficiales de Spotify, la plataforma de música con más de 456 millones de usuarios en todo el mundo.

En la Argentina, Spotify reveló que el género urbano se consolidó entre las preferencias de los oyentes a nivel mundial, y él con su "Session #52" junto al español Quevedo fue la que más reproducciones registró en el país.

En tanto, la compositora y cantante Shakira lanzará este año su duodécimo álbum de estudio "Monotonía", que ya tuvo dos anticipos ("Te felicito" y el que da título al disco que la reúne con el puertorriqueño Ozuna y se conoció el 19 de octubre pasado).