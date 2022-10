¿Quién es y cuánto gana Bella Thorne, la exmodelo Disney más popular de OnlyFans?

Estrellas de distintos rubros se sumaron a la plataforma y muchas de ellas embolsan montos multimillonarios cada mes. La historia de la modelo

OnlyFans, la plataforma premium de contenido erótico para sumar clientes y ganar en dólares, es cada día más utilizada por usuarios en todo el mundo.

Los números dan cuenta de ello: la revista Forbes detalló que la cantidad de usuarios se quintuplicó hasta los 1.600.000 en 2020, incluyendo estrellas de la industria como Cardi B, Erica North, Fat Joe o Rebecca Minkoff.

Entre estas estrellas, muchos lograron alcanzar cifras de seguidores superlativas, que le generaron ingresos suficientes como para, incluso, vivir de la creación de contenido en la aplicación. Eso incluye también ingresos por publicidad y acuerdos con marcas.

Y una celebridad en particular se posiciona como la más popular en OnlyFans, reconocida por roles pasados: Bella Thorne.

¿Quién es Bella Thorne, la modelo más popular de OnlyFans?

Con apenas 24 años, Annabella Avery Thorne, conocida como Bella Thorne, es una de las creadoras de contenido con más seguidores en OnlyFans.

Thorne llegó a la fama con tan solo 13 años como protagonista de la serie de Disney Channel "A todo ritmo" ("Shake It Up") junto con Zendaya .

Bella Thorne junto a Zendaya en la popular serie adolescente de Disney Channel, "Shake It Up"

Encaminada su carrera como actriz, tras final de la serie en 2013, protagonizó papeles en otras series reconocidas como Little Monk, Red Band Society y Famous in Love. También tuvo papeles menores en otras más reconocidas como The O.C, Phineas & Ferb y Dirty Sexy Money.

Además, en 2009 ganó el premio Young Artist por la serie dramática My Own Worst Enemy, en el que tomó el rol de la joven Ruthy Spivey.

Durante este período, sin embargo, dudó en seguir el camino de la actuación, ya que su padre falleció en un accidente de tránsito.

La actriz también se dedicó a la música desde los 17 años, lanzando sus primeros álbumes en 2014 y realizando numerosos sencillos desde entonces.

OnlyFans: ¿cómo incursionó Bella Thorne en la plataforma?

Su salto definitivo a OnlyFans se dio en 2020, un momento donde muchas estrellas de otros ámbitos optaron por generar una comunidad propia a través de la app a causa del aislamiento que supuso la pandemia, con la imposibilidad de efectuar su trabajo cotidiano y dado el aburrimiento del caso.

Así, y en poco tiempo, se convirtió en una de las influencers más famosas y que más ganan en la plataforma de contenido para adultos.

Bella Thorne llegó a OnlyFans en 2020 y, en apenas una semana, logró embolsar más de u$s2 millones y 50.000 seguidores

Muchos se preguntan, ¿cómo lo logró en tan poco tiempo? Lo cierto es que Thorne, antes de relanzar su carrera en OnlyFans, tuvo cierta experiencia en el rubro, cuando en 2019 dirigió la película pornográfica "Her & Him", por la cual, incluso, fue premiada por la plataforma Pornhub.

El rápido exito de Bella Thorne en OnlyFans la llevó a alcanzar los 50.000 suscriptores en una semana. Dos años después, la actriz superó los 25.000.000 de seguidores (agosto 2022).

OnlyFans: ¿cuánto gana Bella Thorne?

A pesar de ser una de las últimas estrellas internacionales en unirse a la controvertida red social, llegando a la misma en agosto de 2020, según el sitio Europa FM la modelo habría recaudado u$s1.000.000 en tan solo 24 horas. Y duplicó esa cifra en tan solo una semana.

La tarifa para acceder al contenido de su cuenta de OnlyFans es de u$s20, cifra que le permitió recaudar un ingreso de u$s10 millones en los dos años en los que lleva en la aplicación.

La joven cantante y actriz emprendedora aprovecha la aplicación para compartir contenido con sus suscriptores, como imágenes y videos musicales suyos que todavía no vieron la luz, a los que les pide su opinión.