Un día como hoy nació el "padre" de Internet

Como todos los días, estos son algunos de los hechos relevantes que sucedieron en esta misma fecha pero hace algunos años. Enterate de qué se trata

El 08 de junio de 1955, nació en Londres, Reino Unido, Sir Timothy "Tim" John Berners-Lee, (@timberners_lee) científico de la computación británico, conocido por ser el padre de la Web.

El 20 de diciembre de 1990 Tim Berners-Lee creó el primer servidor World Wide Web (www) y el primer browser que solo puede ser ejecutado en computadores NeXT.

En octubre de 1994, Tim Berners-Lee fundó el Consorcio de la World Wide Web (W3C) con sede en el MIT, para supervisar y estandarizar el desarrollo de las tecnología sobre las que se fundamenta la Web y que permiten el funcionamiento de Internet.

Entre sus reconocimientos se encuentran:

Una Sala de conferencias en el campus central del AOL lleva su nombre.

En 1997 fue hecho oficial de la Orden del Imperio Británico, es miembro de la Royal Society desde 2001 y recibió un premio japonés en 2002.

En ese mismo año (2002) también recibió el Premio Príncipe de Asturias en la categoría de investigación científica y técnica.

También en 2002, el público británico consideró que se encontraba entre los 100 británicos más importantes de todos los tiempos..

El 15 de abril de 2004 se convirtió en el primer ganador del Premio de Tecnología del Milenio por la World Wide Web.

Recibió el rango de Knight Rider (el segundo más alto rango en la Orden del Imperio británico) de la Reina Isabel II el 16 de julio de 2004.

En 2012 fue hecho miembro del Salón de la Fama de Internet por la Internet Society.

El 27 de julio de 2012 participó en la ceremonia de apertura de los Juegos Olimpicos de Londres 2012.

Además...

El 08 de junio de 2011, a las 00:00 UTC hasta las 23:59 de ese mismo día, se celebró el "Día Mundial del IPv6", el cual fue una prueba técnica y un evento publicitario para promover el despliegue público de IPv6 .

Este día fue patrocinado y organizado por la Internet Society y varios proveedores de contenidos, entre los cinco principales están: Facebook, Google, Yahoo, Akamai Technologies y Limelight Networks.

Luego del éxito del Día Mundial de IPv6, la Internet Society se llevó a cabo el Lanzamiento Mundial de IPv6 el 06 de junio de 2012.

Esta vez el objetivo no era para realizar pruebas, sino que los participantes desplegaron IPv6 de forma permanente en sus productos y servicios.

El evento fue anunciado como "esta vez va en serio" (en ingles: This time, it's for real).