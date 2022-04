WhatsApp Plus: cómo descargar la nueva versión sin publicidades

La famosa versión alternativa de la aplicación de mensajería de Meta ya se encuentra disponible y en esta nota te contamos cómo instalarla en tu teléfono

WhatsApp Plus es versión alternativa -y no original- de la popular aplicación de mensajería de Meta (ex Facebook) dotada con varias funciones que no se encuentran disponibles en la plataforma creada por Jan Koum.

Toma el código de la app oficial, pero incorpora más herramientas que le permiten a sus usuarios acceder a múltiples mejoras y ventajas que no se encuentran disponibles en la versión legal.

Pero quienes optan por instalar esta aplicación en sus equipos se exponen a recibir una dura sanción (si son descubiertos) por parte de WhatsApp, que les bloquea las cuentas a los usuarios que la tienen para desalentar su uso.

Sin embargo, este riesgo no es una barrera y día a día WhatsApp Plus suma nuevos usuarios a su plataforma gracias a sus características.

WhatsApp Plus tiene ventajas en comparación con la app de Meta, pero también riesgos

¿Cómo descargar la APK de WhatsApp plus sin anuncios?

Uno de los mayores problemas que tiene esta app alternativa a WhatsApp es la cantidad de publicidades que tiene.

La nueva versión de la APK soluciona ese inconveniente de manera muy sencilla. Bastará con contar con la edición actualizada de la aplicación para olvidarse de los molestos anuncios.

Hay que recordar que para descargar WhatsApp Plus, previamente se tiene que desinstalar la app original de WhatsApp del dispositivo:

El paso a paso para contar con WhatsApp Plus es:

Eliminar la aplicación original de WhatsApp

Descargar el APK de la plataforma en cualquier página donde esté disponible

Brindar los permisos Chrome para poder instalarlo

Si no se puede descargar, se debe ingresar a ajustes, aplicaciones y en caso de ver alguna app que diga WhatsApp pero sin el logo, eliminarla

Volver a descargarla y dar de alta el número de celular.

Se debe tener en cuenta que cuando la aplicación que se descarga no proviene desde la Google Play Store, se deberá activar las fuentes desconocidas en el dispositivo.

¿Cuáles son los riesgos de WhatsApp Plus?

La aplicación WhatsApp Plus permite hacer más cosas que la versión original

Si bien es atrayente por su cantidad de funciones, WhatsApp Plus tiene sus riesgos. Uno de ellos es que tu número de teléfono sea bloqueado de la aplicación de mensajería instantánea oficial.

Además, no cuenta con un de los puntos fuertes de WhatsApp: el cifrado "de extremo a extremo". Es decir, no tiene el mismo nivel de seguridad frente a un posible hackeo.

En tanto que la informalidad de WhatsApp Plus hace que sus sistemas de resguardo de nuestros datos no sean de lo más fiables.