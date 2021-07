Buen comienzo: con tan sólo 12 años logró ganar una fortuna con una colección propia de NFT

Un pequeño genio programador de 12 años de edad llevó a cabo su propio proyecto de tokens no fungibles (NFT) generando ganancias de más de u$s 160.000 en menos de 24 horas. Ese niño es Benyamin Ahmed, creador de la ahora popular colección "Weird Whales", una serie de imágenes con coloridos diseños de ballenas pixeladas acuñados en forma de NFT en la red Ethereum.

Ahmed empezó a codificar a los 5-6 años de edad después de que su padre, quien trabaja como desarrollador web para London Stock Exchange Group, lo introdujera a él y a su hermano a HTML y CSS (lenguajes para desarrollo y diseño web).

Este año, él aprovechó sus vacaciones de verano para estudiar JavaScript y continuar aprendiendo sobre lenguaje computacional. Y más recientemente ha decidido explorar en el espacio de los NFT. La tecnología de los coleccionables fue especialmente fascinante para Ahmed, quien es un amante de los videojuegos. Él contó al respecto al medio The Loop News:

"Creé mi primera colección [NFT] en OpenSea solo para divertirme un poco, y luego me interesé más en ellos cuando BAYC y otros proyectos de avatar comenzaron a llegar. También juego muchos juegos, por lo que puedo ver que los NFT se vuelven útiles como máscaras y cosméticos personalizados".

Después de una primera exploración en el espacio, Ahmed decidió lanzar una siguiente colección con la única idea de "jugar con el script de generación de imágenes en Python".

Como tal, ‘Weird Whales‘ comenzó cuando uno de los desarrolladores detrás de otro proyecto NFT, denominado Boring Bananas, envió a Ahmed un script Python anotado con una plantilla para crear sus propias imágenes escalonadas, según reseñó Decrypt. Pero lo que el joven no anticipó fue que su colección de 3.350 ballenas raras en formato NFT sería tan exitosa.

Con 12 años de edad, Ahmed se ha convertido en un exitoso actor en el mercado de los NFT. Con la colaboración del equipo de Boring Bananas, el proyecto se viralizó rápidamente por Twitter y en menos de 24 horas la colección completa de ballenas se había vendido.

De acuerdo con The Loop News, cada coleccionable se vendió por un precio base de 0,025 Ethereum (ETH), cerca de u$s 50 por NFT. En total, 83,75 ether valorados en poco más de 175.000 dólares estadounidenses para el momento de redacción. Mientras, después de la venta completa de la colección, las ventas en el mercado secundario han continuado creciendo.

La imagen NFT de la ballena número 1.205 se vendió recientemente por alrededor de u$s 6.000 y el volumen total de venta es de casi 800 ETH, unos u$s 1,6 millones.

Cada imagen de la colección Weird Whales, que puede observarse en el mercado OpenSea, viene con un conjunto de ‘rasgos‘ únicos cuyo diseño pixelado recuerda a los famosos CryptoPunks. En un hilo de tweets, Ahmed explicó cómo utilizó Python para ayudar a generar de forma aleatoria características para más de 3.000 diseños únicos que contribuyan al valor de cada NFT.

WOW! Cannot believe this! SOLD OUT. Lots of DMs, look forward to contacting all of you over the next few days.#NFT ????????https://t.co/zUuPNcSbfl pic.twitter.com/vumPtY0LnY — Benyamin | benoni.eth (@ObiWanBenoni) July 19, 2021