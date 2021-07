Este es el primer gran artista argentino que vende su obra en NFT con fines solidarios

Se trata de Lukas Nicolino, que dona lo recaudado a la ONG "DAR es DAR" y cuenta con varias cruzadas similares en su trayectoria. Todos los detalles.

Lukas Nicolino es el primer artista argentino en vender sus obras en formato de token no fungible (NFT) con fines solidarios, ya que lo que recauda es donado a la ONG "Dar es Dar".

El pintor, de 39 años, atravesó diferentes momentos complicados en su vida. Tras recibirse de licenciado en Relaciones Públicas sufrió un grave accidente en una mano que le cambió la vida.

Luego de superar 3 operaciones de reconstrucción y una extensa rehabilitación, dio un cambió en su vida y decidió volcarse por el arte.

"Cuando comenzó la pandemia un poco para escapar del dolor y del aburrimiento agarré un pincel con mi mano izquierda e hice un mural en mi departamento, sin haber pintado jamás, lo hice instintivamente, pero me dio tanta felicidad que a partir de ahí no pude parar", describió en declaraciones a DiarioBitcoin, y agregó que "el abstraerme del mundo me hizo volver a conectar con mi esencia que fue, es y va a ser siempre la misma: mi pasión por el arte".

Nicolino reveló que siempre amó hacer retratos y desde que comenzó a pintar sus obras y publicarlas en su Instagram la gente le empezó a realizarle pedidos.

Lukas Nicolino

"Por esas sincronicidades de la vida llegué un día a retratar a Romina Yankelevich, una actriz que pasó a otro plano muy joven, hija de dos de los productores más reconocidos de la Argentina, y dado que yo no quería aceptar el dinero y su hijo Franco no quería aceptar el obsequio, decidí que lo mejor sería donar el monto de la obra. Publiqué un video diciendo que iba a donar este dinero y que si alguien conocía quién lo necesitaba que me contactara y se lo daríamos a esa persona", relató acerca de la obra cuyo dinero finalmente fue donado a un niño de 4 años, que sufrió el incendio de su casa y perdió a su mamá.

Actualmente, el artista apoya a la ONG DAR es DAR y al referirse en sus inicios en el mundo del NFT, Nicolino explicó que comenzó a investigar sobre la tecnología de token no fungible y se puso en contacto con Luisca, un criptoartista que lo ayudó a dar sus primeros pasos.

"Me dio la idea de hacer 1000 copias del NFT e ir vendiéndolas desde un muy bajo precio e irlo subiendo gradualmente a medida que la gente fuera comprando y la verdad que su idea me encantó", describió y recordó que la primera venta llegó antes siquiera que lo diera a conocer por el precio simbólico de u$s0,19 centavos.

"Así me convirtió en el primer artista argentino en utilizar el criptoarte con fines solidarios. Los NFT tienen precios van de 1 a 4 dólares, muy accesibles para cualquiera que quiera ayudar a la causa", agregó.

Más detalles

El NFT de Nicolino contiene un video llamado "Reborn" que resume la dura vida del artista.

Además planea lanzar un nuevo NFT de una pintura que le realizó al cantante Lgante, con el fin de juntar fondos para Valentín Lemos, un niño de 4 años que necesita implantes por un valor de $17.500 dólares.