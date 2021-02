Un día como hoy nació el padre de la astronomía moderna

El 15 de febrero de 1564 nace Galileo Galilei, astrónomo y matemático italiano que realizó importantísimos descubrimientos en física y astronomía aplicando el método científico.

A Galileo ha sido considerado como el "padre de la astronomía moderna", el "padre de la física moderna" y el "padre de la ciencia".

Perfeccionó el telescopio, descubrió las manchas solares, los cuatro satélites mayores de Júpiter, describió la orografía lunar e investigó las leyes que rigen la caída de los cuerpos y el movimiento parabólico.

En 1610, descubre los cuatro satélites de Júpiter que giran a su alrededor. Hoy en día se conocen como satélites galileanos en su honor.

En 1632, publica "Diálogo sobre los principales sistemas del mundo" donde ridiculiza el sistema geocéntrico. Esta obra fue toda una revolución y escándalo además de defensora de las teorías copernicanas.

Esta obra provocó que finalmente en 1633 Galileo fuera condenado por la Iglesia, en el convento de Santa Maria sopra Minerva, a prisión de por vida y a la prohibición de toda su obra

Su trabajo se considera una ruptura de las teorías asentadas de la física aristotélica y su enfrentamiento con la Inquisición romana de la Iglesia católica suele presentarse como el mejor ejemplo de conflicto entre religión y ciencia en la sociedad occidental.

El 15 de febrero de 2005, los antiguos empleados de PayPal Chad Hurley, Jawed Karim y Steve Chen ponen en marcha el sitio web para compartir videos YouTube, Inc. en Menlo Park, California.

Habían creado el sitio web para poder subir y ver los videos de sus fiestas.

El 13 de noviembre 2006 Google completará la adquisición de la compañía por un monto de US$ 1.650 millones.

El primer video clip, titulado "Me at the Zoo" se subirá el 23 de abril de 2005.

Sin embargo, al poco tiempo de estar en linea los creadores se percataron rápidamente que los usuarios cargaban toda clase de vídeos, dejando atrás la idea original.

Hoy YouTube tiene 800 millones de usuarios únicos al mes y recibe más de 72 horas de video por minuto.

El video más visto de Youtube es el de Luis Fonsi y Daddy Yankee con su tema "Despasito".