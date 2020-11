Una modelo e influencer denunció a Airbnb por una cámara oculta: ¿qué dijo la empresa?

La modelo encontró esta cámra oculta, junto a una tarjeta de memoria, en la sala de estar del alojamiento, justo antes de irse a dormir

Lo que parecía ser un sencillo cargador de teléfono para un cable USB, terminó siendo solo la fachada de una cámara oculta que estaba en un Airbnb.

Esto fue lo que descubrió la modelo e influencer estadounidense Alex Undone, quien había arrendado una propiedad en Brooklyn, Nueva York, a través de la plataforma de alquileres temporarios. La modelo encontró esta cámra oculta, junto a una tarjeta de memoria, en la sala de estar del alojamiento, justo antes de irse a dormir.

La denuncia

"Mi peor pesadilla: el viernes pasado estaba lista para sumergirme en un buen libro. Había estado trabajando todo el día, así que preparé un baño caliente, comí y luego me dirigí hacia la sala de estar. Para mi horror encontré una cámara oculta en mi @airbnb disfrazada de cargador de teléfono", expresó la modelo en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Undone hace algún tipo de denuncia de esta índole, ya que la modelo tenía antecedentes acerca de esas prácticas de espionaje.

"Hace años un video se volvió viral cuando una joven modelo advirtió a otras mujeres sobre fotógrafos espeluznantes que las usaban en baños, vestuarios, etc.", aseguró.

Al parecer, la influencer se quejó a la Policía, pero las autoridades le dijeron que su caso se encontraba en "una zona gris", o sea, no estaba claro si la cámara violaba la ley o si el anfitrión había incurrido en algún delito.

Pero además, la Policía le aclaró a la modelo que aunque el propietario del inmueble hubiera revelado o no la presencia del equipo de grabación, el aparato se encontraba en las "áreas comunes".

Desde Airbnb

De acuerdo con Airbnb, solo se prohibe la instalación de cámaras de seguridad o dispositivos similares en espacios privados, pero los dueños deben incluir en sus avisos información sobre cualquier equipo para evitar ser suspendidos.

Mientras la modelo esperaba una respuesta de las autoridades relató que el alojamiento en cuestión fue eliminado del catálogo de Airbnb.

Además, recomendó a todos los usuarios que "revisen minuciosamente" los espacios que alquilan.

"Mi privacidad fue violada y utilizada para Dios sabe qué. Me robaron la tranquilidad y ni siquiera me permitiré pensar cuánto peor podría haber sido esto si mi hija hubiera estado conmigo. Por favor, protéjanse porque estos sistemas no lo harán", aconsejó.

¿Se va o se queda?

Muchos son los rumores acerca de la partida o no de la Airbnb en Argentina. Desde el sitio web de local, la plataforma se autodefinen como una "comunidad de viajeros", lo cual se puede comprobar con facilidad viendo la cantidad de usuarios que ofrecen hospedaje, por ejemplo, en Buenos Aires.

Una de los primeros interrogantes que surge en torno a los alquileres temporarios por Airbnb Argentina radica en la modalidad de pago. Teniendo en cuenta que se trata de una plataforma de carácter internacional, los usuarios buscan saber si la misma se maneja con pesos.

Se espera que la situación mejore de manera paulatina y la plataforma vuelva a tener el caudal de usuarios que solía tener.

La respuesta a esta pregunta es un tanto ambigua, ya que la empresa realiza el cobro en dólares y permite la posibilidad de efectuar el abono en pesos argentinos.

Dicho de otra manera, para alquilar un hospedaje a través de esta plataforma no es necesario disponer de dólares, pero sí de una cuenta habilitada para operar con esta moneda extranjera.

A pesar del contexto de pandemia mundial, la plataforma de Airbnb sigue operando con normalidad y lo mismo sucede en el caso de Argentina. La reducción de contrataciones es considerable y se debe a la disminución de la actividad turística y a la delicada situación económica que se atraviesa.

Sin embargo, se espera que la situación mejore de manera paulatina y la plataforma vuelva a tener el caudal de usuarios que solía tener, indicó MDZ.