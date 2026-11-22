La innovación tecnológica y el crecimiento de las startups llevaron al Grupo BIND a crear Natan VC, su fondo de inversión corporativa destinado a financiar proyectos tecnológicos y generar nuevas oportunidades de negocio para el ecosistema financiero.

Con tickets de entre u$s50.000 y u$s250.000, el fondo busca compañías en etapas pre-seed y seed, a las que busca aportar capital, conocimiento y acceso a potenciales clientes.

El fondo tiene un objetivo doble: obtener un retorno financiero a partir del crecimiento de las empresas en las que invierte e identificar soluciones que puedan complementar los negocios de las distintas compañías que integran la entidad.

"Lo que más valor le vamos a agregar es todo el conocimiento y la apertura de clientes y la exposición que podemos darles desde Grupo BIND", detalla Micaela Bacher, Principal de Natan VC.

Actualmente, Natan VC cuenta con ocho startups en su portfolio y analiza alrededor de 150 compañías por año. Entre las empresas en las principales empresas que invirtió se encuentran:

Qué busca Natan VC cuando invierte en startups

El fondo concentra su estrategia en compañías vinculadas con el ecosistema financiero, como son las verticales:

Fintech

Inteligencia artificial

Movilidad

Seguros

Análisis de datos

Automatización

Micaela Bacher, Principal de Investments, Network & Portfolio en Natan VC

La iniciativa tambien contempla startups latinoamericanas o internacionales que tengan interés en ingresar al mercado local y puedan utilizar a Grupo BIND como plataforma para desarrollar sus operaciones en el país.

Sin embargo, más allá del sector y del producto, uno de los factores determinantes a la hora de elegir donde invertir es el equipo emprendedor.

"Lo principal que miramos es el equipo. Para nosotros, el hecho de poder tener una alianza estratégica o algunas sinergias de trabajo en conjunto es crucial", detalla.

Por otro lado, detallaron el tiempo que requiere elegir al proyecto ganador. Desde el primer contacto hasta la decisión de inversión pueden transcurrir alrededor de seis meses.

Durante ese período, el fondo mantiene distintas reuniones con los emprendedores, analiza el negocio y busca desarrollar pruebas de concepto para comprobar cómo podría funcionar una integración con Grupo BIND.

Cuántas startups busca financiar por año

Natan VC analiza alrededor de 150 compañías por año, aunque su objetivo es incorporar tres o cuatro nuevas startups a su portfolio durante ese período.

Esto no significa que las empresas que no reciben inversión queden fuera del ecosistema. Desde el fondo detallaron que también generan vínculos comerciales, pruebas de concepto y alianzas con emprendimientos que aún no cumplen con los requisitos para recibir la inversión.

En cuanto a los desafíos del mercado, desde Natan VC observan que la expansión de la inteligencia artificial facilitó el desarrollo de nuevos productos y la creación de empresas, pero también elevó la competencia.

"El gran desafío hoy de los emprendedores es efectivamente poder mostrar el diferencial de lo que están haciendo, porque mucho de lo que antes era distinto hoy se está convirtiendo en un commodity", advierte.

En ese escenario, el fondo busca identificar proyectos que tengan una propuesta de valor concreta y equipos capaces de desarrollar soluciones con potencial de crecimiento.

La apuesta de Grupo BIND es acercarse a esos emprendimientos antes de que se conviertan en grandes compañías y construir, desde el inicio, una relación que permita impulsar tanto sus negocios como la transformación tecnológica del propio grupo.