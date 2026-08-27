La empresa comenzó con 10 autos en 2023 y ya supera las 1.500 unidades. Ahora busca expandirse y alcanzar 10.000 vehículos. Los detalles

La empresa planea alcanzar las 10.000 unidades para 2027 e incorporar motos y utilitarios para logística de última milla en toda la región.

El modelo de rent to own permite a choferes de Uber, DiDi y Cabify acceder a un auto propio con seguros y mantenimiento incluidos en la cuota.

La startup argentina Autonomy captó 8 millones de dólares en una ronda Serie A para expandir su flota de vehículos destinados a conductores de apps.

Autonomy, la startup argentina de movilidad y servicios financieros, cerró una ronda Serie A por u$s8 millones para ampliar su flota de autos y avanzar con su expansión regional.

La compañía, que ofrece vehículos en alquiler a conductores de aplicaciones con opción de compra, busca alcanzar las 10.000 unidades para diciembre de 2027.

Autonomy fue fundada en la Argentina en 2022 por José Trusso y Leandro Cuccioli. La compañía comenzó a operar con este modelo en 2023, cuando contaba con apenas 10 vehículos. Actualmente administra una flota de más de 1.500 autos.

La compañía está pensada para conductores que trabajan para plataformas como Uber, DiDi y Cabify y que tienen dificultades para acceder a un vehículo propio mediante el sistema financiero tradicional.

Su modelo, conocido como rent to own, combina el alquiler del auto con la posibilidad de adquirirlo después de un período determinado. Los contratos contemplan plazos de 36 o 48 meses, según la operación.

La cuota incluye el vehículo, seguro, mantenimiento y permisos, mientras que la empresa utiliza información vinculada al desempeño de los conductores en las plataformas para evaluar a los potenciales clientes.

La ronda contó con la participación de Magna Capital, Comafi, Natan VC y Murchison Ventures, entre otros inversores

Autonomy busca ampliar su flota para responder a la demanda

El crecimiento de Autonomy está impulsado por la cantidad de conductores que buscan acceder a un vehículo para trabajar.

Según datos de la compañía, recibe alrededor de 3.000 consultas mensuales, pero actualmente solo puede atender aproximadamente a la mitad de esa demanda.

Con la nueva inversión, la empresa busca ampliar la disponibilidad de vehículos y multiplicar por casi siete su flota actual, hasta alcanzar 10.000 unidades en el Cono Sur a fines de 2027.

"Esta ronda representa mucho más que capital: es un voto de confianza en el equipo, en el modelo que construimos y en nuestra visión de largo plazo", indicó José Trusso, cofundador de Autonomy.

El ejecutivo mencionó que los fondos permitirán sumar vehículos y generar nuevas oportunidades para conductores que hoy tienen dificultades para acceder a financiamiento.

Desde Murchison Ventures, uno de los inversores que volvió a participar en la compañía, destacaron la capacidad de ejecución del equipo y el potencial de crecimiento del modelo.

De autos para pasajeros a otros vehículos

El plan de expansión de Autonomy no se limita a los autos utilizados para transporte de pasajeros. La compañía también evalúa incorporar utilitarios y motos, especialmente para actividades vinculadas con las entregas de última milla.

En paralelo, busca avanzar hacia una flota con mayor participación de vehículos a GNC y eléctricos, con el objetivo de reducir el impacto ambiental de sus operaciones a medida que aumenta la cantidad de unidades.

La empresa forma parte además de ScaleUp, el programa de Endeavor Argentina destinado a acompañar compañías con alto potencial de crecimiento.

Con la nueva ronda, Autonomy busca pasar de una flota de 1.500 vehículos a 10.000 en un año y medio, mientras amplía su modelo de financiamiento alternativo para trabajadores de la economía de plataformas en América Latina.