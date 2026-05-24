Mientras las empresas buscan formas más dinámicas de capacitar a sus equipos, la startup argentina LexorTech apuesta por combinar inteligencia artificial y simulaciones para entrenar habilidades dentro de las organizaciones.

La compañía, que proyecta una facturación de u$s4.5 millones durante su primer año, se especializa en el desarrollo de soluciones de capacitación corporativa basadas en tecnología, con foco en crear experiencias de aprendizaje aplicables, medibles y escalables dentro de las empresas.

Dentro de su portfolio se encuentra Dillou, una plataforma impulsada por IA orientada al entrenamiento de habilidades conversacionales en entornos simulados. La herramienta busca recrear situaciones laborales concretas para que los usuarios puedan practicar y recibir devoluciones en tiempo real.

Según indican desde la empresa, cada simulación se desarrolla en función de los procesos, desafíos y cultura de cada organización. A través de distintos escenarios, los participantes deben enfrentar situaciones como:

Negociaciones complejas

Manejo de objeciones en ventas

Atención de emergencias

Comunicación de noticias sensibles

Durante las prácticas, las conversaciones evolucionan según las decisiones que toma cada usuario. Además, la plataforma incorpora un coach virtual que acompaña el entrenamiento y brinda observaciones sobre la performance y el desarrollo de habilidades.

Los fundadores agregaron que, una vez finalizada cada interacción, Dillou genera reportes y feedback alineados con los criterios definidos por cada empresa. "El objetivo es que las organizaciones puedan medir la evolución de sus equipos y detectar oportunidades de mejora de forma más precisa", indican los fundadores de LexorTech.

LexorTech apuesta por la inteligencia artificial y las simulaciones para transformar la capacitación corporativa.

Un proyecto partner de YPF, Mercado Libre y más

Si bien en sus orígenes se enfocaron en la industria de energía y oil & gas, la compañía amplió luego su alcance hacia sectores como banca, retail, logística y tecnología. Así, logró posicionarse como partner de firmas reconocidas, entre las que se destacan:

YPF

Mercado Libre

Banco Galicia

Pan American Energy

Banco Supervielle

PedidosYa

Unilever

Globant

"La diversidad de industrias y contextos con los que trabajamos nos permitió desarrollar soluciones que se adaptan rápidamente y generan impacto directo en las operaciones de las compañías", agregan.

Según indican los fundadores, el modelo de monetización de LexorTech es flexible, ya que se estructura de acuerdo con cada proyecto y diseña experiencias adaptadas a las necesidades organizacionales y técnicas de cada empresa.

"El valor de Dillou se adapta al uso: puede implementarse mediante campañas de capacitación, licencias por usuario o volumen de interacciones, lo que permite escalar el entrenamiento de forma progresiva dentro de las organizaciones", mencionan.

Dentro de cada empresa, la herramienta permite medir el desarrollo de habilidades conversacionales y ofrece trazabilidad y métricas detalladas sobre la evolución de cada usuario.

"Mientras que el entrenamiento conversacional suele darse en instancias sincrónicas, Dillou permite visualizar con claridad cómo evolucionan las habilidades de cada usuario", agregan. A través de un dashboard interactivo, permite:

Analizar el desarrollo de usuarios y equipos

Identificar brechas

Detectar patrones

Reconocer oportunidades de mejorar

La startup desarrolla herramientas para entrenar habilidades laborales mediante escenarios interactivos con IA.

Planes futuros de LexorTech en el mercado de la IA

Si bien LexorTech no reveló el monto de inversión destinado al proyecto, la compañía aclaró que el desarrollo de Dillou fue financiado íntegramente con recursos propios.

Para llevarlo adelante, trabajaron de manera conjunta los equipos de tecnología, desarrollo de software y diseño instruccional, junto con especialistas en habilidades conversacionales, coaching y entrenamiento.

"La inversión del proyecto fue realizada íntegramente por LexorTech y contempló desarrollo, investigación, validación y posicionamiento del producto, sin participación de inversores externos hasta el momento", profundizan.

De cara al futuro, la empresa apunta a escalar Dillou como su solución más innovadora, ampliar su llegada a nuevas organizaciones y expandirse a México, Estados Unidos, España y otros mercados.

"Si bien evaluamos avanzar hacia una ronda de inversión, hoy nuestra prioridad está puesta en consolidar el producto, escalar su adopción en organizaciones y continuar evolucionando", concluyen los fundadores de LexorTech.