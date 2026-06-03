Biotech, fintech e inteligencia artificial impulsan un nuevo ciclo para las startups argentinas con inversiones millonarias para el sector

Las startups argentinas volvieron a captar la atención de grandes inversores internacionales. Durante los primeros meses de 2026, el ecosistema local anunció rondas por más de u$s400 millones, cifra que superó los u$s270 millones registrados durante todo 2025

El dato surge a partir del último Informe de Inversión en Capital Emprendedor elaborado por la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (ARCAP) junto con EY Argentina, que muestra la reactivación del financiamiento para firmas tecnológicas y de base científica nacionales.

El relevamiento destacó la generación de nuevas startups. Durante 2025 se concretaron 73 operaciones de inversión, la mayoría correspondientes a etapas pre-seed. Según detalló Fernando Paez Solchaga, director ejecutivo de ARCAP, la cifras de 2026 fue impulsada principalmente por empresas como:

Humand

Ualá

Belo

Tapi

Si bien el crecimiento se destaca en el sector fintech, Biotech ocupa el primer lugar del ranking de transacciones registradas durante 2025, con el 43,1%. Luego se encuentran verticales que combinan soluciones para sectores estrategicos de la economía, como:

Fintech

Healthtech

AgTech

Solchaga enfatizó que la presencia del sector Biotech se refleja en la capacidad de transformar conocimiento científico generado en universidades y centros de investigación en empresas escalables.

"Hace cinco años el 80% de las inversiones estaban concentradas en Buenos Aires. Ahora el 47,2% de las startups se distribuyó entre distintas provincias", detalló Solchaga. Los territorios destacados fueron:

Santa Fe

Córdoba

Tucumán

Mariano Mayer, presidente de ARCAP

Avances en diversidad de género en el ecosistema

Según detalla el informe, durante el 2025, el 43,8% de las startups financiadas tuvo al menos una mujer dentro de su equipo fundador. Además, representaron el 22,7% de las personas fundadoras que recibieron financiamiento, frente al 15,2% del año anterior.

Para ARCAP, estos números muestran una industria que amplía cada vez más su base de talento y construye condiciones para un crecimiento más diverso e inclusivo.

Si bien el 2025 cerró con un volumen de inversión inferior al de algunos años récord, el informe sostiene que la actividad del venture capital argentino muestra señales de maduración.

El aumento de las rondas tempranas, la expansión territorial, la diversificación sectorial y la recuperación observada en los primeros meses de 2026 muestran un escenario más sólido para la creación de nuevas startups.

Con más de u$s400 millones anunciados en lo que va del año y varias operaciones todavía en proceso de cierre, el ecosistema emprendedor argentino recuperó el impulso y se posiciona como uno de los principales motores de innovación de la región.

¿Por qué Silicon Valley vuelve a mirar a las startups argentinas?

Desde ARCAP garantizaron que detrás del crecimiento de las startups locales también hay un renovado interés de los fondos internacionales por América Latina.

"Muchos fondos que habían frenado sus inversiones en la región están volviendo", mencionó Mariano Mayer, presidente de la entidad.

Según detalló, la irrupción de la inteligencia artificial acelera esa tendencia. Fondos de Silicon Valley ven en América Latina una oportunidad para desarrollar soluciones que resuelvan ineficiencias históricas en sectores como finanzas, salud, recursos humanos y producción.

A esto se suma el talento emprendedor argentino que se destaca a nivel regional. Cada vez más fundadores locales crean compañías con alcance global y logran captar la atención de inversores internacionales.

Desde la entidad también remarcaron que la mayor estabilidad macroeconómica ayuda a mejorar la percepción del país y genera un contexto más favorable para la llegada de capital y el crecimiento de nuevas startups.