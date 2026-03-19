Britannica acusa a OpenAI de entrenar a ChatGPT con 100.000 artículos protegidos, reproducir su contenido y violar la Ley Lanham de marcas

Merriam-Webster y la Enciclopedia Británica demandaron a OpenAI por "infracción masiva de derechos de autor", en la acción legal más reciente contra el gigante de la inteligencia artificial.

Britannica, propietaria de Merriam-Webster, sostiene que OpenAI utilizó sin autorización casi 100.000 artículos protegidos para entrenar sus modelos de lenguaje.

La demanda apunta a tres frentes: el scraping de contenido para entrenamiento, la reproducción textual de artículos en las respuestas de ChatGPT, y el uso de sus textos en el flujo RAG, el mecanismo por el cual el modelo busca información actualizada en la web al responder consultas.

Además, Britannica acusa a OpenAI de violar la Ley Lanham de marcas registradas al generar alucinaciones atribuidas falsamente a la editorial, poniendo en riesgo "el acceso continuo del público a información en línea confiable y de alta calidad".

"ChatGPT priva a las editoriales web de ingresos al generar respuestas que sustituyen y compiten directamente con su contenido", expresa la demanda, indica TechCrunch.

La acción se suma a una creciente lista de litigios contra OpenAI. Ya lo demandaron The New York Times, Ziff Davis (dueño de Mashable, CNET, IGN y PC Mag) y más de una docena de medios de Estados Unidos y Canadá, entre ellos el Chicago Tribune, el Denver Post, el Toronto Star y la CBC. Britannica también mantiene abierta una demanda similar contra Perplexity.

El trasfondo legal es incierto: no existe precedente sólido que determine si entrenar LLMs con contenido protegido constituye infracción.

El juez federal William Alsup aceptó el argumento de Anthropic de que ese uso es suficientemente transformador para ser legal, aunque falló en su contra por descargar ilegalmente millones de libros, lo que derivó en un acuerdo de u$s1.500 millones para los autores afectados.