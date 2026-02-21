La inteligencia artificial ya no se limita exclusivamente a automatizar tareas. Hoy permite reconstruir plataformas completas que antes requerían equipos de desarrollo, meses de trabajo y presupuestos millonarios.

Ese cambio quedó expuesto con el relanzamiento de Guía Oleo, una de las primeras comunidades gastronómicas digitales del país que superó el millón de usuarios en su etapa original y que cesó operaciones en 2020.

Meses atrás, el emprendedor Diego González Marignac adquirió el dominio guiaoleo.com, la marca registrada y varios activos digitales del proyecto. La reconstrucción comenzó en julio de 2025 con un objetivo claro: levantar la plataforma desde cero sin escribir una sola línea de código de forma manual.

"La idea fue simplemente descubrir que el proyecto estaba abandonado. Al descubrirlo, no tuve que pensarlo demasiado: fue reconstruir el producto mientras recuperaba los dominios, marcas, redes y demases", explica a iProUP González Marignac.

Una red social gastronómica que vuelve en formato AI native

Guía Oleo nació en 2003. Sus fundadores buscaron crear una red social basada en reseñas gastronómicas, cuando el costo de desarrollo de este tipo de plataformas resultaba prohibitivo para proyectos independientes.

Hoy ese escenario cambió radicalmente. La nueva Guía Oleo apunta a ocupar un espacio que todavía queda vacante entre dos universos digitales:

Por un lado, la utilidad de plataformas como Google Maps para encontrar restaurantes cercanos

Por otro, el componente social que domina en redes como Instagram

La nueva GuiaOleo tiene reseñas de gente real, pero también un bot de IA para obtener recomendaciones

La intersección entre utilidad y comunidad no tiene hoy un actor dominante. Grupos de Facebook o comunidades en X organizan recomendaciones, pero sin estructura para procesar información de forma eficiente.

El nuevo producto se apoya en inteligencia colectiva. Permite buscar, agregar y calificar restaurantes en tres dimensiones. Comida, servicio y ambiente. El sistema mantiene el esquema original de puntuación que define a la plataforma desde sus inicios.

"Guía Oleo es una marca icónica de la internet argentina y no quería dejarla abandonada", subraya González Marignac.

125.000 líneas de código que escribe la IA

Los números del proyecto reflejan el cambio tecnológico que atraviesa la industria del software. Desde julio de 2025, el repositorio acumula:

878 commits

466 deploys

Más de 10 millones de tokens de inteligencia artificial consumidos

125.932 líneas de código generadas

0 escritas a mano

El desarrollo empezó con Claude en formato web. Luego migró a integraciones por API dentro de VS Code. Más adelante incorporó Cursor para acelerar iteraciones y testear modelos de OpenAI, Gemini y DeepSeek.

La lógica de trabajo se invirtió. Actualmente, el desarrollador identifica errores. La inteligencia artificial propone soluciones. El humano valida y testea.

El bot que recomienda restaurantes con datos reales

La nueva versión incorpora un bot que vive dentro de la plataforma y también en la red social X bajo el usuario @guia_oleo.

El sistema responde consultas sobre dónde comer con recomendaciones basadas en reseñas reales de usuarios. No recurre a datos genéricos ni menciona locales que ya no operan.

La IA no inventa información. Organiza inteligencia colectiva y la expone en tiempo real. El sitio abre su acceso para lectura pública, aunque requiere invitación para crear cuentas. La medida busca mantener trazabilidad de usuarios y reducir spam en las reseñas.

Los primeros registros reciben un badge permanente de Refundador 2026 junto con 100 puntos iniciales dentro del ranking comunitario. El modelo de negocio incluye publicidad nativa dentro de los resultados de búsqueda y el contenido generado por usuarios.

Restaurantes y agencias pueden promover publicaciones dentro de la plataforma en formatos integrados a la experiencia social. Parte de los ingresos vuelve a la comunidad a través de premios, eventos o beneficios gastronómicos.

"Fueron varios meses de trabajar sin contarle más que a mis conocidos, preguntándome si la gente recordaría la marca como yo lo hacía. Tras ver la repercusión por solo publicarlo en mi LinkedIn, es un absoluto sí", concluye González Marignac.

El relanzamiento formal desde las redes de Guia Oleo aún no tiene fecha confirmada. El equipo pule detalles antes del anuncio oficial.