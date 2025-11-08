La inteligencia artificial llegó al mundo del entrenamiento y actividad física para transformar la forma en que las personas se ejercitan. Personalizar rutinas según objetivos, experiencia y limitaciones individuales es un desafío que requiere tiempo, conocimiento y seguimiento constante, algo que muchas veces resulta imposible de escalar para los entrenadores.

En este contexto nació Kaizer, una aplicación creada por Agustín Anfosso que funciona como un entrenador personal con IA, capaz de armar planes 100% personalizados que maximizan resultados en menos tiempo. La app permite que cada usuario detalle, con sus propias palabras:

Objetivos

Preferencias

Lesiones

Limitaciones

Experiencia

Disponibilidad

"Nuestros modelos interpretan objetivos, preferencias, limitaciones y contextos. Con esa información, varios agentes de la IA trabajan juntos: uno arma la estructura, otro elige los ejercicios, otro ajusta volumen e intensidad y otro revisa seguridad y coherencia", detalla Anfosso en exclusiva a iProUP.

Antes de entregarla, la rutina pasa por reglas basadas en evidencia que garantizan progresiones realistas y minimizan riesgos.

Además, semana a semana, el sistema ajusta pesos y repeticiones según el desempeño y feedback del usuario, creando planes que se adaptan de manera continua.

El equipo está conformado por Pedro Guarga, Octavio Serpe, Agustín Anfosso y Mateo Romano

De esta manera, Kaizer no solo ofrece un entrenamiento más efectivo para cada persona, sino que también permite a entrenadores y gimnasios escalar su trabajo sin perder calidad ni personalización.

Una IA que adapta rutinas a cada usuario y gimnasio

La startup argentina ya posee más de 5.000 usuarios en distintas partes del mundo a dos semanas de su lanzamiento y sin haber iniciado la etapa de distribución.

Kaizer ofrece planes de hipertrofia y fuerza para gimnasio. "Sirve tanto para mejorar la composición y verse mejor, como para ganar fuerza para las demandas de la vida cotidiana", asegura el CEO del proyecto.

La plataforma con IA se adapta a la experiencia, tiempo y equipamiento deportivo que posee cada usuario, ya sea:

Peso corporal

Maquinas

Mancuernas

Barras

Bandas

Para los usuarios finales, la app es gratuita como tracker o para armar rutinas manuales, mientras que el entrenador con IA que crea y actualiza entrenamientos semanalmente se ofrece mediante una suscripción de u$s8,99 al mes o u$s59,99 al año.

Para entrenadores y dueños de gimnasios, la plataforma ofrece un dashboard web que genera rutinas personalizadas en segundos, con métricas y herramientas de gestión que ayudan a mejorar la retención y el progreso de los alumnos.

La app está disponible para usuarios de Android y Apple

"Ya estamos trabajando con cadenas de gimnasios mediante una API que permite integrar nuestra IA en las apps de los centros. Actualmente, estamos negociando con una cadena de 45 gimnasios en Chile para implementar la tecnología", completa el emprendedor.

Los próximos pasos de Kaizer en el entrenamiento personalizado

Según detallaron sus fundadores, el principal desafío al desarrollar Kaizer fue mantener el foco. "Cuando trabajas en algo que te apasiona, la tentación de abrir frentes es enorme. La disciplina está en elegir un problema relevante, acotar el alcance y ejecutarlo muy bien", señala Anfosso.

Además, remarca que están "construyendo algo de cero, y no hay un camino marcado, ni en lo tecnológico ni en lo operativo. Nuestro reto está en gestionar bien la energía: decidir mejor, ejecutar mejor y aprender rápido".

De cara a los próximos años, Kaizer planea superar los 50.000 usuarios en su aplicación hacia fines de 2026, impulsada por su motor de IA capaz de diseñar y actualizar rutinas personalizadas de entrenamiento.

"Nuestra meta está puesta en crecer con calidad: mantener la personalización, mejorar retención y sostener resultados medibles sin sacrificar la experiencia", anticipa Anfosso.

Para lograrlo, la startup se encuentra en proceso de una ronda de financiación que les permitirá acelerar el roadmap del producto y alcanzar sus objetivos. La inversión se destinará a tres ejes principales:

Profundizar el desarrollo de sus modelos de IA

Robustecer el equipo

Escalar la experiencia móvil.

"Esta ronda es clave para nuestros objetivos: queremos ser el engine detrás de la mayor cantidad de rutinas de gimnasio, ya sea a través de nuestra app, de planes asignados por entrenadores o embebidos en las plataformas de grandes cadenas", concluye el emprendedor.