Con una botonera adaptada y pantalla táctil, chicos de 5 a 9 años pueden aprender y divertirse con una propuesta diseñada para ellos
28.09.2025 • 06:07hs • talento argentino
Estudiantes argentinas crearon una app de juegos y aprendizaje para niños neurodivergentes
Neuro Learning es un proyecto educativo desarrollado por cuatro estudiantes de cuarto año del colegio ORT, de la orientación Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). La aplicación busca estimular el aprendizaje de niños neurodivergentes entre 5 y 9 años.
Los juegos pueden utilizarse tanto con una botonera adaptada como en pantalla táctil, y cada actividad incluye un video explicativo para facilitar la comprensión y evitar la sobreestimulación.
La propuesta se divide en dos categorías: juegos de aprendizaje, que combinan palabras e imágenes para facilitar la asociación de conceptos, y juegos recreativos, entre los que se destacan:
- Simón Dice
- Cuatro en Línea
- Ahorcado
- Memotest
- Quién Sos
- Ta Te Ti
Para el desarrollo de la propuesta, las alumnas se dividieron las tarea y cada una cumplió un rol clave dentro del proyecto:
- Micaela Bodner, desarrollo (backend)
- Isabella Pesoba, diseño (UX/UI)
- Mayte Calvert de Bohun, integración (Hardware)
- Julieta Weber, programación (Front End)
"El objetivo de estos juegos es que le facilite a los niños el aprendizaje contando con apoyos visuales, sensoriales, sencillos y que incluya distintos tipos de actividades. Antes de arrancar cada juego hay un video tutorial que te enseña a jugar", detalló Julieta Weber.
Cómo funciona la aplicación
En la primera etapa, las estudiantes definieron los grupos y eligieron la temática del proyecto. "A todas nos encantó la idea y pudimos repartirnos los roles de manera que cada una se