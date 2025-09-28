Con una botonera adaptada y pantalla táctil, chicos de 5 a 9 años pueden aprender y divertirse con una propuesta diseñada para ellos

Neuro Learning es un proyecto educativo desarrollado por cuatro estudiantes de cuarto año del colegio ORT, de la orientación Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). La aplicación busca estimular el aprendizaje de niños neurodivergentes entre 5 y 9 años.

Los juegos pueden utilizarse tanto con una botonera adaptada como en pantalla táctil, y cada actividad incluye un video explicativo para facilitar la comprensión y evitar la sobreestimulación.

La propuesta se divide en dos categorías: juegos de aprendizaje, que combinan palabras e imágenes para facilitar la asociación de conceptos, y juegos recreativos, entre los que se destacan:

Simón Dice

Cuatro en Línea

Ahorcado

Memotest

Quién Sos

Ta Te Ti

Para el desarrollo de la propuesta, las alumnas se dividieron las tarea y cada una cumplió un rol clave dentro del proyecto:

Micaela Bodner , desarrollo (backend)

Isabella Pesoba, diseño (UX/UI)

Mayte Calvert de Bohun , integración (Hardware)

Julieta Weber, programación (Front End)

"El objetivo de estos juegos es que le facilite a los niños el aprendizaje contando con apoyos visuales, sensoriales, sencillos y que incluya distintos tipos de actividades. Antes de arrancar cada juego hay un video tutorial que te enseña a jugar", detalló Julieta Weber.

Cómo funciona la aplicación

En la primera etapa, las estudiantes definieron los grupos y eligieron la temática del proyecto. "A todas nos encantó la idea y pudimos repartirnos los roles de manera que cada una se