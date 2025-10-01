Lannis promete cambiar la forma en que los trabajadores independientes manejan sus impuestos, combinando inteligencia artificial con soporte humano

En un contexto donde freelancers y pequeñas y medianas empresas buscan optimizar la gestión de sus impuestos, llega Lannis, el primer contador basado en inteligencia artificial del mundo.

La aplicación funciona como un contador personalizado, disponible las 24 horas del día, que hace todo lo que necesita un trabajador independiente para estar en regla. Entre sus funciones, incluye:

Alta/baja del Monotributo nacional e Ingresos Brutos provinciales

Solicitud de exenciones a los impuestos que apliquen para cada caso

Análisis de deudas y estado impositivo en general

Facturación

Generación de VEPs para pagos, recordatorios y hasta asesoría

En diálogo con iProUP, su creador Joaquín Paños, expresa: "Lannis te entiende mejor que un contador, sobre todo porque sabe cómo funcionan las herramientas digitales que se usan hoy en día para cobrar y mover plata como Wise, Payoneer, Belo, USD, entre otros".

En este contexto, añade: "Le llamamos el primer contador AI del mundo porque esta es la primera plataforma que te ofrece una solución que reemplaza por completo al contador pero haciéndote sentir que tenés uno de primerísimo nivel".

El diferencial con un contador tradicional

Según Paños, hace 30 años que se construyen soluciones que ayudan al contador a automatizar tareas o a las personas a hacer sus propios impuestos. Sin embargo, junto a Ricardo Espinosa (COO), y Thomas Shaw (CTO) nunca habían visto algo como Lannis, por eso decidieron crearlo ellos mismos.

Sobre las ventajas de la plataforma frente a un contador tradicional, el CEO destaca:

Lannis está disponible 24/7

Está actualizado con cualquier cambio de regulación que suceda

Te atiende de forma personalizada , no a 1.000 personas en simultáneo

No comete los típicos errores humanos

No cobra por consulta

Es más barato

Otra de las grandes ventajas es que, si el usuario desea en algún momento contactarse con un humano, puede hacerlo. "Nuestro equipo de contadores que construye el producto también está disponible para dar soporte y asesoría", señala Paños.

"La experiencia la vemos parecida a tener un mayordomo que hace tus impuestos, porque hace trabajo reactivo y proactivo. Reactivo porque le mandas un mensaje, te responde instantáneamente y se ocupa de lo que le pedís, por ejemplo de hacer una factura", explica.

Pero también, según el CEO, Lannis es proactivo porque hace trabajo invisible anticipándose a lo que vas a necesitar, como chequear si tenés deudas o recategorizarte si sos monotributista.

Para las PyMEs, Lannis no solo asesora y realiza facturas, sino que también se encarga de:

Declaraciones mensuales (IVA, IIBB) y anuales (Ganancias, Convenio Multilateral)

Liquidaciones de sueldos

Mantener libros digitales

Todo lo relevante para prescindir de un contador

Proyecciones de facturación y próximos pasos

Según expresa su creador, Joaquín Paños, desde Lannis estiman facturar u$s800.000 para fines de 2026, con 4.000 individuos activos y 150 PyMEs usando la plataforma.

En un principio, Lannis se encuentra disponible solo para independientes que exportan servicios, conocidos como contractors y freelancers. Sin embargo, en unas semanas, el servicio se ampliará a todos los trabajadores independientes de Argentina y luego a PyMEs.

"Después de eso vamos a empezar a planificar una expansión a otros países, empezando por Brasil", añade.

Además, se incorporarán nuevas funcionalidades, entre ellas: