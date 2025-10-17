Teamswork ya posee más de 1.000 miembros y su costo varía según las necesidades de cada empresa aunque ronda los u$s180 por posición de trabajo

La presencialidad en el mercado laboral se encuentra en plena una transformación: con el auge del home office, cada vez más equipos optan por pasar menos tiempo en la oficina, algo que para muchas empresas implica afrontar gastos fijos altos y evitables.

En este escenario, Tamara Giménez vio una nueva oportunidad de negocio y decidió lanzar Teamworks, una firma argentina de coworking que busca dar respuestas a esta nueva dinámica laboral.

"El coworking permite a las empresas reducir hasta 40% de sus costos operativos, al eliminar la necesidad de realizar grandes inversiones iniciales en infraestructura, mobiliario, tecnología y servicios", detalla Tamara Giménez, fundadora de Teamworks Coworking, a iProUP.

Su propuesta abarca startups, pymes, y grandes compañías que requieren espacios de trabajo temporales o flexibles y que puedan optimizar recursos y fidelizar a sus equipos: Algunas compañías que ya utilizaron sus oficinas son:

Natura

Whirlpool

LATAM

Ledesma

Fortinet

Según la firma, el nuevo modelo de trabajo beneficia a todo tipo de empresas. Para las startups y pymes le ofrece oportunidad de crecimiento sin contratos largos, es clave para su desarrollo. Por su parte, las grandes empresas pueden reducir su costos operativos y trasladar esos recursos a su core business.

"Hoy en día, muchas compañías globales eligen el coworking no solo por el ahorro, sino también por la rapidez de implementación y la posibilidad de adaptar el espacio a sus necesidades", agrega Giménez.

Ella es Tamara Giménez, fundadora de Teamworks

El coworking se consolida: 95% de las firmas elige oficinas permanentes

Actualmente, Teamworks cuenta con 1.000 miembros que forman parte de su comunidad y utilizan las oficinas de sus tres sedes, dos en retiro y una en microcentro. El costo de uso varía según las necesidades de cada empresa, aunque ronda los u$s180 por posición de trabajo.

El modelo de Teamworks permite distintos tipos de contratación, desde oficinas privadas hasta pisos completos o espacios para reuniones y eventos.

Según Tamara Giménez, la mayor parte de sus clientes utiliza las oficinas de forma permanente: aproximadamente el 95% de las contrataciones corresponden a oficinas privadas o pisos exclusivos, donde los equipos se instalan de manera estable.

Esto refleja un cambio en la percepción del coworking que dejó de ser visto únicamente como una solución temporaria para convertirse en parte de la estrategia de real state de las empresas.

"Hoy las compañías buscan estabilidad, eficiencia y flexibilidad en simultáneo, y encuentran en estos espacios un modelo que les permite operar sin asumir compromisos de CAPEX ni contratos rígidos", indica la fundadora de Teamworks, en exclusiva a iProUP.

El coworking como estrategia corporativa

El fenómeno del coworking ya no se limita a ser una opción para emprendedores o startups, sino que empieza a consolidarse como parte de la estrategia inmobiliaria de las empresas. Según Teamworks, este modelo permite:

Optimizar portafolios

Reducir costos fijos

Ganar agilidad

Diversificar ubicaciones

El coworking permite a las empresas reducir hasta un 40% de sus costos operativos

En el mercado se observa que algunas compañías están retomando la presencialidad plena, otras mantienen esquemas híbridos y varias se reorganizan constantemente según la dinámica de su negocio.

En este contexto, el coworking aparece como una alternativa que ofrece flexibilidad y gestión profesional para adaptarse a esas necesidades.

"En los próximos cinco años, el coworking en Argentina dejará de ser una alternativa y se convertirá en la normalidad. Las empresas lo van a integrar de manera natural en sus decisiones inmobiliarias", proyectó Giménez

De esta manera, el coworking promete convertirse en un modelo central para la organización del trabajo, con una mayor presencia corporativa, oficinas más descentralizadas para acercarse al talento y un foco creciente en la calidad del servicio y la experiencia de los empleados.