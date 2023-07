Estos argentinos crearon un "Netflix de juegos" gratis: cómo funciona y el plan para que ganen plata los creadores

La startup permite a los desarrolladores independientes obtener visibilidad y ganancias por sus juegos a la vez que los usuarios pueden disfruarlos gratis

"Esto nace como la idea de tres compañeros y amigos que coinciden en el pináculo de sus vidas, en un trabajo en el que todos estábamos buscando lo mismo: hacer algo propio", así arranca Juan Ignacio Sixto, periodista, emprendedor y hoy CPO y cofundador de Gato, para describir a esta plataforma gratuita de videojuegos que busca democratizar el gaming.

Según el directivo, los emprendedores habían "vivido mucho a nivel profesional" y se sentían "muy fuertes y con ganas de emprender".

"Así, apareció una idea basada en lo que estábamos viendo a nivel industria: las plataformas de streaming de TV o vídeo gratuito estaban dándole posibilidades a un montón de personas de acceder a contenido gratis en un contexto de múltiples plataformas pagas dispersas y nos preguntamos, ¿por qué no hacer algo igual pero para el mundo de los videojuegos?", completa.

¿Cómo? Así lo explica Sixto: "La idea es que los usuarios –avanzados o no– puedan jugar sin ningún tipo de fricción porque es una plataforma gratuita. Y la premisa también es ser un lugar de descubrimiento de talento de la región y del mundo, sobre todo de desarrolladores que hacen juegos que no tienen la posibilidad de mostrarse en una plataforma que tiene puede ser soportada en todos los dispositivos: iOS, Android, Web, Desktop y Smart TV".

En este sentido, remarca que el objetivo es que la audiencia "pueda encontrar juegos y amigos. Básicamente, que puedan encontrar comunidad y gente que busca lo mismo. Es decir, al final estamos uniendo un poco a los dos protagonistas de la historia: desarrolladores y jugadores".

Gato: cómo se creó y qué ofrece

Sixto y sus colegas trabajaron durante los últimos tres años en el proyecto haciendo pruebas de todo tipo codeadas por ellos mismos hasta que llegaron a la versión final, que fue lanzada recientemente. Hasta el momento ya acumula medio millón de usuarios y esperan llegar al millón para el próximo mes con gran presencia no sólo en Argentina sino también en México, Chile y Perú.

"Todo esto tiene algo místico. De alguna manera, es como si todo esto fuese el corolario de nuestras carreras profesionales", asegura a iProUP Gastón Gene, COO y otro de los confundadores.

Según él, "Gato viene a cambiar el estándar de la industria. Hay muchos dolores que tal vez tienen los desarrolladores y los jugadores al momento de publicar sus juegos y jugar. GGato viene de alguna manera a resolver esta situación".

"Es muy amplio: no sólo tenemos juegos sino también toda una parte de plataforma social que la verdad no tiene fin. Tenemos mucho trabajo de comunidad con funcionalidades vinculadas a foros, mensajes directos, creación de memes, o sea todo lo que la audiencia pida para que exista esta cosa de comunidad y de intercambio para que la gente viva dentro de Gato", completa.

Sixto revela que en la plataforma existen "juegos de cualquier género y calidad gráfica: hay de 8 bits, 16 bits, 2D, 3D, hay juegos que son point and click, otros de disparos, otros de autos o de deportes".

El momento para desarrollar la plataforma no es casual. "No hace falta leer demasiado para entender que esta industria es la más grande que hay a nivel mundial en entretenimiento y supera por varias veces a la del cine. Estamos viviendo un momento espectacular, por lo menos desde la visión de Gato, que está asociada más al desarrollo de talento y a la generación de contenido, que viene de creadores independientes y no de la mega industria del gaming o del cine", asegura.

Además, remarca: "Nos vemos mucho más conectados y apasionados –e incluso vemos mucho más futuro– con cómo la democratización de estas herramientas en regiones como Latinoamérica y otras geografías le dan acceso a nuevas generaciones que aprenden a codear estando en el colegio y empiezan a ver en el videojuego un espacio de expresión".

Por su lado, Gene asegura que "en Gato hay mucho de este sentido de trascendencia y de llevar talento latinoamericano al mundo, de cambiar un poco los estándares de la industria y ese es en parte el propósito que tenemos, que es un poco más conceptual y filosófico".

Gastón Genes y Juan Ignacio Sixto, cofundadores de Gato

Sixto revela que plataforma está en vísperas de crear una nueva economía del creador vinculada, en este caso, al desarrollador. "En Gato, uno puede descubrir no solamente un montón de videojuegos que no puede creer que hayan sido creados por pequeños estudios o incluso solo developers que tal vez demoraron hasta ocho años para llegar al producto final, sino que descubre historias de contexto. El conectarse de manera directa con esos desarrolladores nos parece que es una necesidad clara que nosotros queremos proponerle a la comunidad: que se conozca quién está detrás de lo que de lo que uno juega", detalla.

Para sus fundadores, Gato es también una forma de democratizar el acceso al entretenimiento que ofrecen los videojuegos sin importar el presupuesto con el que se cuente.

"La idea es que se convierta en lo primero que piensan tanto desarrolladores como jugadores cuando piensan en juegos. Ya sea para una persona con o sin acceso por ejemplo a una consola, porque es cierto que hay una brecha muy clara entre la audiencia y los juegos y la tecnología. Nosotros creemos que estamos ahí para abrir esa puerta. Nuestro objetivo es democratizar el gaming, básicamente", sentencia Sixto.

Gato: cómo funciona

Desde la compañía aseguran además que Gato es muy poderosa desde el punto de vista de la propiedad intelectual. "Lo que encuentran acá es un lugar en donde nadie les pide dinero por publicar su juego, en donde siguen siendo dueños 100% de su juego, tienen total visibilidad de la performance dentro de la plataforma y hay un modelo de negocio muy claro", subraya Gene.

Ese modelo, explica, está basado en publicidad y lo que ellos denominan el Insert Coin Add es la fuente de ingresos más importante.

"Se trata de un video no skipeable de 15 segundos que vendría a ser el reemplazo de la fichita de los videojuegos que todos conocemos de la infancia. Lo importante es que una vez que lo mirás ya no se te interrumpe más durante todo el juego, de lo contrario sería muy molesto, así que esto tiene una muy buena experiencia de usuario", explica.

Según el creadores de Gato, el objetivo es crear comunidad alrededor de los juegos

Además. cuentan con publicidad a través de banners en la plataforma aunque, asegura Gene, los colocaron de manera tal que nada remita a los sitios de juegos en los que el miedo de que un virus entre al dispositivo es constante. "Los colocamos de forma muy orgánica. Intentamos hacer algo de buen gusto y pulido", aclara.

En tanto, los desarrolladores obtienen un porcentaje de la publicidad. "En eso intentamos ser absolutamente justos y ahí nos diferenciamos mucho de las grandes plataformas. Gato es también un excelente lugar para que las marcas pauten directamente, porque hay un nicho de consumidores al que las no saben cómo entrar y hoy las costumbres han ido cambiando: tal vez un chico de 15 años pasa mucho más tiempo jugando que en otras plataformas", indica Gene.

Además, añade, "al tener el contacto que tenemos con los desarrolladores, podemos acercarles las oportunidades de negocios a ellos para hacer juegos brandeados con distintas marcas".

En ese sentido, Gene cree que, aunque estamos en un muy buen momento, aún no llegamos a la cresta de la ola.

"Ya se sabe que es una industria que va a crecer –hoy lo hace al 15% anual–, pero están como muy ávidos y no llegó al pico para nada. Creo que en dos o tres años va a haber un pico de inversión en gaming, es decir que es una industria incipiente como lo fueron las fintech hace 10 años. Estamos frente a la nueva ola de interés o de hambre en cuanto a inversiones", asegura.

Ese futuro promisorio para la industria esperan que, por supuesto, vaya de la mano con Gato. "Nosotros hablamos internamente del 'Gatoverso', porque hacemos zoom out y vemos un mapa muy claro de un montón de cosas que podemos hacer e incluso sabemos que estamos construyendo algo que después la audiencia o la misma comunidad lo puede transformar en otra cosa", señala Sixto.

Y concluye: "Por eso, para nosotros la idea de hacia dónde podemos ir es múltiple: Gato puede ser música o parques de diversiones, puede ser un montón de cosas. Pero lo más importante que Gato pretende ser una comunidad".