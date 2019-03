¿Querés invertir y no sabés por dónde empezar?: esta plataforma digital te ayuda a para crear planes a medida

Stanislas Perromat , CEO y fundador del emprendimiento presentó la plataforma que permite que bancos privados y gestores diseñen productos a medida

En el marco del "Parity World Tour", Stanislas Perromat, CEO de Privatam presentó en Uruguay el Parity 4.0, la nueva versión de su producto estrella que permite a bancos privados y a gestores de inversión diseñar productos totalmente estructurados al gusto y la medida de sus clientes. "Es la primera plataforma independiente que permite obtener un producto estructurado en minutos" aseguró Perromat a los medios especializados.

Un producto estructurado surge de la combinación de varios elementos financieros en una sola estructura y con distintas condiciones. Si se agregan opciones de alto rendimiento pueden ser de puro riesgo o más bien conservadores, y prometen un retorno de la inversión a la fecha de vencimiento.

El ejecutivo aseguró que "hace 20 años se empezaron a exigir productos a medida: un inversor quiere comprar opciones de Repsol, bonos argentinos, acciones de Apple, con su riesgo y su fecha de vencimiento. No es un activo, es mucho más, es como una cocina"

Durante mucho tiempo, este tipo de productos estructurados no fueron visto con buenos ojos debido a ser bastante complejos de entender para el inversor común. Según Perromat esto fue un malentendido: "Tienen alguna mala fama porque en ese momento la gente no los entendió. Lo importante es hacer el diagnóstico de lo que se quiere y de eso nos ocupamos nosotros con el asset manager. Luego un ingrediente será una acción, otro será un fondo. Y al final, como dije, el secreto es cocinarlos bien".

"Puedes tener un millón de dólares para invertir en algo muy tranquilo y pretender, por ejemplo, la misma ganancia que tenga la bolsa de EEUU. Nosotros creamos un producto a 4 o 5 años y te daremos lo que subió la bolsa en ese lapso, pero por si acaso llegara a bajar te garantizamos la devolución del capital. También se puede acordar un ‘colchón de seguridad’ para que el cliente recién soporte pérdidas al cruzar determinado límite. La construcción se hace en base a la ganancia y riesgo del cliente", agregó.

Lo ideal para una banca privada es arrancar con un producto sencillo de u$s 100.000 pero también hay posibilidades para inicios más modestos que arranquen con u$s 5.000 en un producto ya diseñado.

Menú de tres pasos

El CEO explicó como funciona su plataforma: "En toda inversión hay tres etapas: el Antes, donde analizas qué puedes comprar, el riesgo y las ganancias que quieres. Cuando ya lo sabes aparece el Mientras, donde averiguas cuál es el precio, lo comparas con otros precios y finalmente lo compras. Entonces llegas el Después, donde realizas el seguimiento de lo que compraste. Nosotros somos los primeros que logramos digitalizar los tres pasos: Discover, Price y Follow. En la plataforma hay mucha información, alguna de ella muy sofisticada, pero al mismo tiempo es sencilla y muy intuitiva".

Te puede interesar Anticipo: el banco digital más grande de Brasil llega a la Argentina y hablan de "bomba" para el mercado fintech

"También somos los primeros en conseguir que los bancos de Nueva York, París y Zurich nos brinden su conectividad, para mostrar los índices y precios directamente en nuestro sistema. Parity es revolucionario, es el iPhone de los productos estructurados", agregó.

La prioridad de la plataforma según Perromat es "facilitar la vida del gestor de patrimonio. Por eso, a la hora de los estructurados tiene que pensar en nosotros. Podrá trabajar desde cualquier lado y con un sistema que le permitirá hacer en minutos lo que demoraba horas".

Es por eso que en Privatam residen conceptos como "libertad, innovación y comunidad". "Es lo que ofrecemos y eso también se refleja en nuestra empresa: somos 30 empleados de 15 nacionalidades, con un promedio de edad de 32 años y la mitad de ellos mujeres. Es una empresa muy humana".

La fintech que busca apuntar a Rusia ya posee sedes en Mónaco, oficinas en Suiza, Israel y Panamá y clientes en toda Latinoamérica y Europa y sus próximos pasos serán Ginebra, Zurich, Lugano, ciudad en Panamá y Tel Aviv. Perromat afirmó que "no hay límite" para su empresa y que quiere "enseñarle al mercado algo que nadie tiene"