Jeremy Almond explicó a iProUP por qué confía en que el rumbo económico seguirá tras las Elecciones 2027 y qué lugar ocupan las stablecoins en el país

Jeremy Almond, cofundador y CEO de Paystand, fintech estadounidense de pagos entre empresas con stablecoins, no ve motivos para que la Argentina "vuelva atrás" con la apertura a la innovación financiera que, en su visión, impulsó el gobierno de Javier Milei, a poco menos de un año para las elecciones presidenciales de 2027.

"¿Por qué los argentinos volverían atrás? Quieren que la economía crezca, quieren que crezca la innovación, porque eso lleva a la Argentina a su gloria", afirmó a iProUP en LABITCONF 2026, la conferencia de Bitcoin más antigua del mundo y el principal evento blockchain de América Latina, que se llevó a cabo el viernes 30 y el sábado 31 de octubre en Costa Salguero.

El ejecutivo se mostró confiado en que ese rumbo no cambiará en los comicios del próximo año. "Mi experiencia es que, una vez que la innovación empieza a entrar en una economía, se traduce en crecimiento", sostuvo.

Almond contó que Paystand invierte en su expansión en América Latina, en países como El Salvador, México y Colombia. "Creemos que la Argentina está a la vanguardia de ese proceso", remarcó. Fundada en 2013 y con sede en Santa Cruz, California, la compañía informó en noviembre de 2025 que su red ya había procesado más de u$s20.000 millones en pagos.

Más allá de esa postura, y ante la pregunta de si cree que Milei ganará los comicios, evitó arriesgar un pronóstico y prefirió hablar de una tendencia hacia economías con más libre mercado.

"Más libre mercado, sin importar el signo político, genera crecimiento económico. Si los países permiten que las empresas construyan e innoven, sus economías crecen, y si sus economías crecen, su gente vive con más abundancia", planteó.

"Los votantes no quieren escuchar hablar de cripto por cripto en sí. Lo que quieren saber es de qué manera eso hace mejor a su país o a su comunidad", expresó.

"Los resultados muestran que la vida económica de la gente mejora y que las empresas están mejor y, al final, creemos que los líderes políticos van a seguir ese camino porque los resultados económicos son mejores", agregó.

A su vez, resaltó la estrecha relación que hoy une a la Argentina y Estados Unidos, y en particular a Javier Milei y Donald Trump. "Hay una relación muy especial entre los líderes políticos", destacó.

Ese vínculo se plasmó en el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI), que ambos países firmaron el pasado 5 de febrero en Washington y que incluye compromisos de comercio digital. El 14 de octubre, el canciller Pablo Quirno anunció la firma de un protocolo adicional al acuerdo, que habilita su envío al Congreso de la Nación, paso previo a su entrada en vigor.

"Así como Estados Unidos ve que su industria, su economía y su espíritu emprendedor se fortalecen, esa es hoy la cultura de la Argentina. Creo que hay esperanza en Estados Unidos y en la Argentina, entonces, ¿por qué volverían atrás?", insistió, en un mensaje también ligado a las elecciones de medio término que este martes se realizarán en Norte América. en

En ellas se renovarán 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 bancas del Senado, en una contienda que definirá el equilibrio de fuerzas en el Congreso de EE.UU. y la capacidad del gobierno de Donald Trump para avanzar con su agenda económica.

El CEO de Paystand también aseguró que Argentina es "el país ideal" para las stablecoins. "La Argentina es la economía de stablecoins que más crece en Latinoamérica, con una población que entiende por qué es importante tener una infraestructura financiera abierta", argumentó.

Para el empresario, la historia económica del país explica esa adopción. "Los argentinos, por definición, buscan un sistema financiero diferente. Uno que sea accesible, abierto y justo, que no pueda quitarles su dinero, congelar sus cuentas ni imponerles controles de capital", señaló.

La descripción remite al corralito de 2001 y a los cepos cambiarios que el país atravesó en distintas etapas. "Cada argentino lo lleva en la sangre", completó.

Los números acompañan esa lectura. De acuerdo con Chainalysis, la firma de análisis blockchain, la Argentina registró una actividad cripto de u$s88.500 millones entre julio de 2025 y junio de 2026, un 15,3% más que un año antes, y se ubicó como el segundo mercado de América Latina, solo detrás de Brasil.

El reporte, publicado en septiembre, muestra, asimismo, que las billeteras argentinas con al menos u$s10.000 en stablecoins crecieron 82% desde mediados de 2024.

Las stablecoins van por las empresas: el nuevo negocio que llega a la Argentina

Con Paystand FX, la compañía estadounidense busca llevar las stablecoins a los pagos internacionales entre empresas en 11 mercados de América Latina, entre ellos la Argentina. La herramienta, presentada en LABITCONF 2026, funciona con USDb, su dólar digital, lanzado en abril de 2026, y que, según informa, está respaldado 1:1 por reservas en dólares.

El servicio apunta a compañías de manufactura, energía, commodities, logística y retail que pagan a proveedores del exterior en distintas monedas.

Antes de transferir, la empresa puede confirmar el tipo de cambio, las comisiones y el monto que recibirá su proveedor, además de agrupar pagos y seguir el estado de cada operación.

Quien cobra no necesita una billetera cripto, porque las stablecoins operan detrás de la transferencia y los fondos llegan a su cuenta bancaria en moneda local.

Según la firma, la liquidación en dólares digitales demora menos de cinco minutos en promedio y el depósito en la divisa del país, alrededor de un día.

La solución suma la experiencia de Bitwage, la plataforma de pago de honorarios transfronterizos con stablecoins que Paystand adquirió en 2025, a su infraestructura de cuentas por cobrar y por pagar, y de tesorería.