Los centros de servicios compartidos (CSC) en Argentina se expanden y amplían su capacidad operativa y exportadora en 2026.

El dato surge de un relevamiento de Michael Page realizado entre julio y agosto de 2026, que abarcó aproximadamente a una cuarta parte de los centros del país. El 86% logró sostener sus niveles de productividad en un contexto de inversiones más cautelosas.

Los CSC consisten en unidades de negocio especializadas en centralizar funciones de soporte para empresas regionales y globales, desde finanzas y recursos humanos hasta tecnología y mejora de procesos.

En un mercado que compite con destinos como India, Malasia, Polonia, España y Filipinas, Argentina busca diferenciarse por sus costos y por la calidad del servicio, la experiencia profesional y la capacidad de asumir tareas de mayor complejidad.

Argentina exporta u$s10.000 millones gracias a la Economía del Conocimiento

Según Ezequiel Arcioni, director de Michael Page, el país cuenta con experiencia, talento y calidad de servicio, pero el siguiente paso consiste en incorporar funciones más complejas y aportar mayor valor al negocio.

En esa línea, el informe destacó que:

El 42% de los centros no prevé cambios en sus planes de crecimiento

El 26% planea incorporar nuevas funciones

El 21% combinará nuevas funciones con la expansión hacia otros mercados

El 11% proyecta ingresar a nuevos países o regiones

Los centros de servicios ya representan alrededor del 64% de las exportaciones de la Economía del Conocimiento argentina, un sector que supera los u$s10.000 millones en exportaciones en los últimos 12 meses y emplea a unas 350.000 personas.

A principios de 2026, se reportó que Argentina había superado los 100 centros de servicios operando en el país.

El auge de los CSC no es casualidad; responde a una combinación de factores económicos, tecnológicos y culturales.", expresa a iProUP Alejandro Servide, Director de Professional, Digital & Enterprise de Randstad para Argentina y Chile.

"En primer lugar, mejora la eficiencia y mantiene costos competitivos, sin resignar calidad. Para las multinacionales, especialmente de EE. UU. y Europa, operar desde países de la región permite optimizar costos operativos, manteniendo un estándar profesional de primer nivel", describe Servide.

"Por otro lado, la región cuenta con profesionales universitarios con excelente nivel de idiomas, principalmente inglés y portugués, y una capacidad de adaptación cultural que facilita el trabajo en equipo diario con sedes centrales", añade.

"Y tenemos la ventaja geográfica en Argentina de compartir huso horario central, y así trabajar en tiempo real o con mínimas horas de diferencia frente a los mercados cliente, hecho que agiliza la toma de decisiones y la resolución de problemas, superando la tradicional barrera de tercerizar posiciones en destinos con husos horarios opuestos", completa.

Las claves de la Economía del Conocimiento en Argentina

Estas son las empresas que más expanden sus centros de servicios en Argentina

En este sentido, son varias las compañías que empezaron a mirar a profesionales del país con especial énfasis por su talento en rubros del Conocimiento.

Leandro Mora Alfonsín, Director Ejecutivo de Argencon, expresa a iProUP que "empresas como EY y J.P. Morgan continúan traccionando la creación de empleos calificados, aprovechando la ventana de oportunidad que ofrece el talento local frente a otros hubs competidores como India o Europa del Este".

En el caso del JPMorgan, Mora Alfonsín describe que recientemente firmó "el mayor contrato de alquiler corporativo en Argentina en dos décadas, en el que planea ocupar 20 pisos en un campus premium en Núñez (CABA) para 2027".

Además, la firma prevé duplicar su capacidad operativa local, generando 1.500 nuevos empleos en los próximos cinco años y consolidando más de 5.000 colaboradores en el país.

Otra de las que rescata el ejecutivo es Beyond, empresa de consultoría británica, que en mayo de este año anunció una inversión de u$s55 millones para instalar en Argentina un hub/centro de servicios de IA.

"La idea es que este centro funcione como plataforma estratégica para exportar servicios tanto hacia el resto de América como hacia Europa", relata Mora Alfonsín.

Otros incluidos en la lista por el directivo de Argencon, que cuentan con ambiciosos planes de inversión en infraestructura en el país, son:

EY

PwC

Mercado Libre

Mphasis

Accenture

Para Servide, ya no se exporta solo carga de datos o atención básica; "hoy, los centros lideran proyectos de automatización, analítica de datos, gobernanza financiera y rediseño de procesos a escala global".

Áreas donde los centros de servicios concentran las contrataciones y perfiles más buscados

La competitividad también está cambiando. El reporte de Page señala que en 2025 pesaban la formación académica, los costos y la adaptación multicultural, pero en 2026 ganaron protagonismo las capacidades operativas: el 74% destaca la optimización de costos, el 63% la calidad del servicio, otro 63% la mejora de procesos y el 58% la estandarización.

La inversión en talento acompaña esa transformación. Las áreas de contabilidad y finanzas transaccionales concentran el 37% de las prioridades de contratación e inversión, mientras que los proyectos, la mejora continua y la automatización reúnen el 32%. Recursos humanos, tecnología de la información y finanzas estratégicas aparecen con el 26% cada una.

Ayelén Larumbe, manager de Michael Page, sostiene que las funciones financieras siguen siendo centrales, aunque la automatización y la mejora continua ganan prioridad.

En paralelo, el 74% de las empresas considera fundamentales para sus líderes la gestión del cambio y la adopción de inteligencia artificial y tecnología. También se destacan el liderazgo global, el pensamiento estratégico y la toma de decisiones basada en datos.

"La demanda del exterior evolucionó hacia perfiles especializados que combinan conocimientos técnicos con habilidades blandas y dominio de idiomas excluyente, sobre todo en perfiles de finanzas, contabilidad y controlling, que sigue siendo el núcleo duro", detalla Servide.

Servide precisa que se buscan roles clave como analistas de Procure-to-Pay, Order-to-Cash, especialistas en consolidación contable, auditoría interna y analistas de planeamiento financiero.

También hay demanda en Tecnología, Ciberseguridad y Datos, roles en soporte de infraestructura cloud, desarrollo de software, especialistas en herramientas ERP como SAP u Oracle, ingenieros de datos y analistas de Business Intelligence (BI/Power BI).

La contratación flexible es otra herramienta para responder a las nuevas necesidades. El 32% de los centros menciona el acceso a capacidades especializadas como motivo para recurrir a personal temporal o tercerizado, una modalidad que también permite afrontar proyectos de transformación y reforzar equipos sin ampliar permanentemente la estructura.

En materia salarial, el 69% de los centros proyecta aumentos de entre el 21% y el 30% para 2026. El 37% prevé incrementos del 21% al 25%, el 32% estima ajustes del 26% al 30%, el 21% contempla subas del 16% al 20% y el 5% espera aumentos inferiores al 15%. En cuanto a la frecuencia, el 26% realiza ajustes semestrales, el 21% trimestrales y otro 21% cada cuatro meses.

El trabajo híbrido también muestra señales de estabilización: seis de cada diez centros concentran la presencialidad en dos o tres días por semana. En cuanto a su trayectoria, el 53% lleva más de diez años en actividad, el 21% tiene entre dos y cinco años, el 16% entre cinco y diez y el 11% menos de dos años.

El panorama muestra que los centros de servicios argentinos buscan evolucionar desde un modelo basado principalmente en la eficiencia de costos hacia otro que priorice la calidad, la automatización, la especialización y una mayor contribución estratégica para las compañías globales.

"Estamos en un momento de mucho interés en el sector de SBC argentino. Hay mucho interés de actores institucionales y estatales del exterior en las capacidades de la Economía del Conocimiento local", resume Mora Alfonsín.