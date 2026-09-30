En los primeros seis meses del año, las exportaciones de Servicios Basados en Conocimiento (SBC) llegaron al mayor nivel histórico registrado anualizado

Argentina atrae inversiones de Beyond, J.P. Morgan y Globant, consolidando su talento IT y expansión a polos tecnológicos regionales.

El sector SBC, impulsado por servicios empresariales e informáticos, genera 345.000 empleos y es el 3er complejo exportador argentino.

Las exportaciones de la Economía del Conocimiento alcanzaron un récord de u$s10.493 millones, creciendo 10,2% interanual, según INDEC.

Las exportaciones de la Economía del Conocimiento (EdC) alcanzan un nuevo récord en la Argentina y crecieron 10,2% interanual, y se consolida como uno de los pilares de las ventas externas del país.

El último informe de Balance de Pagos del INDEC, elaborado con datos del Banco Central, reveló que en los primeros seis meses del año las exportaciones de Servicios Basados en Conocimiento (SBC) llegaron a los u$s10.493 millones anualizados, el mayor nivel histórico registrado.

La Economía del Conocimiento batió un récord histórico y ya exporta u$s10.493 millones al año

Este desempeño representa un crecimiento de 10,2% interanual, impulsado principalmente por los servicios profesionales y los servicios informáticos, en un contexto global marcado por la expansión de las nuevas tecnologías y la creciente competencia internacional.

Los servicios empresariales se consolidaron como el motor del sector, con u$s6.702 millones y un incremento del 9,7% respecto al año anterior.

Dentro de esta categoría, los servicios jurídicos, contables y administrativos mantuvieron su liderazgo, aunque con un avance moderado de 0,5%.

El mayor dinamismo provino de arquitectura, ingeniería y otros servicios técnicos y empresariales, que reflejan la capacidad de las firmas argentinas para competir en mercados exigentes.

Por su parte, los servicios informáticos sumaron u$s2.967 millones, con una expansión de 10,6% interanual. Este rubro incluye actividades que se volvieron una de las principales cartas de presentación de Argentina en el mundo, tales como:

Desarrollo y programación de software

Licencias de uso

Soporte técnico

Procesamiento

Almacenamiento de datos

En este sentido, el país se erigió como un proveedor confiable de talento IT, con empresas que lograron insertarse en mercados de alto nivel y sostener esa presencia en el tiempo.

Sebastián Mocorrea, presidente de Argencon, destacó que el récord es una señal alentadora, pero subrayó la necesidad de generar condiciones para que el crecimiento gane escala

"Hay empresas locales que lograron insertarse en mercados muy competitivos y sostener esa presencia durante años. Además, hay una demanda concreta por servicios y capacidades desarrolladas en el país. El desafío es ampliar la participación en un mercado internacional que seguirá expandiéndose y en donde aparecen nuevos competidores que ganan terreno rápidamente", precisó.

Gracias a estos resultados, los SBC representaron el 9% de las exportaciones totales de Argentina, ubicándose en el podio de los complejos exportadores junto al sector minero (9,1%), detrás del oleaginoso-cerealero (34%) y del petrolero/petroquímico (12,9%).

El desempeño argentino se inscribe en una tendencia global: según la Organización Mundial del Comercio (OMC), los servicios basados en conocimiento son el segmento de mayor crecimiento dentro del comercio internacional, con una expansión superior al 8% anual en los últimos cinco años.

Los servicios informáticos argentinos crecieron 10,6% y consolidan al país como referente IT. (Imagen creada con IA)

Países como India, Irlanda y Polonia se consolidaron como líderes en la exportación de software y servicios profesionales, y Argentina busca competir en esa liga con una oferta que combina talento, innovación y costos competitivos.

Economía del Conocimiento ya genera casi 350.000 empleos formales

Según Leandro Mora Alfonsín, Director Ejecutivo de Argencon, el sector ya genera más de 345.000 empleos de calidad, con alta formalidad y salarios por encima de la media nacional.

Además, la industria se consolida como el tercer complejo exportador del país, detrás del agro y el petróleo, con un mercado de demanda prácticamente infinita.

El interés internacional por el sector se refleja en inversiones recientes:

En 2026, la británica Beyond desembarcó con u$s55 millones para instalar un hub tecnológico y de IA en Argentina, con 150 profesionales

J.P. Morgan firmó el mayor contrato de alquiler corporativo en dos décadas, ocupando 20 pisos en Núñez y proyectando 1.500 nuevos empleos

EY sumó 700 profesionales y planea expandirse hasta 6.000 empleados en su Global Delivery Services

PwC alcanzó 3.500 colaboradores en su centro de servicios compartidos, incorporando ciberseguridad e IA

Mphasis inauguró un Centro de Excelencia en Buenos Aires enfocado en fintech e inteligencia artificial

El sector también se nutre de gigantes locales: Mercado Libre anunció un plan de inversión de u$s3.400 millones en 2026, con la creación de 1.900 empleos, mientras que Globant fue seleccionado por OpenAI como su primer socio de servicios en América Latina.

"La expansión no se limita a Buenos Aires. Provincias como Córdoba, Santa Fe y Mendoza consolidan polos tecnológicos, mientras que el NOA y el NEA muestran avances en Tucumán, Salta, Entre Ríos, Corrientes y Misiones", mencionó Mora Alfonsín.

"Ciudades intermedias como Tandil, Bahía Blanca, Mar del Plata, Rosario o Rafaela se destacan por articular universidades, municipios y empresas en ecosistemas de innovación que potencian sus economías regionales", agregó.