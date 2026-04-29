La formación en nuevas habilidades, el pensamiento crítico y el dominio del inglés aparecen como requisitos indispensables para sostener la competitividad

La aceleración de la inteligencia artificial (IA) está redefiniendo el sector de la Economía del Conocimiento en la Argentina.

ExpoEFI 2026 fue escenario de un panel clave sobre esta temática, que contó con la participación de varios referentes de peso en la industria.

Economía del conocimiento: la transformación que vive el sector en Argentina a causa de la IA

Bajo la coordinación de Leandro Mora Alfonsín, Director Ejecutivo de Argencon, referentes del sector coincidieron en que el país enfrenta una oportunidad histórica, aunque también desafíos estructurales para capitalizar esta 'ola tecnológica'.

Sebastián Mocorrea, presidente de Argencon, recordó que la digitalización e internet a fines de los años '90 permitieron el nacimiento de los unicornios argentinos y consolidaron a los servicios basados en el conocimiento como la tercera fuente de exportaciones del país.

En su visión, la inteligencia artificial (IA) representa una ola de magnitud similar, con dos frentes de oportunidad: el "hard", vinculado a inversiones en data centers, y el "soft", relacionado con la capacidad de incorporar IA en servicios profesionales.

"La Argentina tiene que subirse a esta ola como lo hizo con la digitalización, posicionándose en educación y aplicaciones de inteligencia artificial", resaltó el ejecutivo de Argencon.

Sofía Vago, CEO de Accenture, advirtió que muchas organizaciones se lanzan a implementar IA sin una estrategia clara, atrapadas por el "fomo" de quedarse atrás.

Apuntó que el verdadero valor está en repensar los modelos de negocio y no solo en aplicar IA a procesos existentes. "La IA es un copiloto, pero el humano sigue siendo central. La clave es determinar para qué se va a usar y cómo libera tiempo estratégico o abre nuevas líneas de negocio", explicó.

Verónica Asla, EY GDS Latam Leader, destacó que, lejos de reemplazar masivamente puestos de trabajo, la IA está potenciando la contratación en centros de servicios argentinos.

Más de 60% de las empresas del ecosistema proyectan crecimiento exponencial de nómina. "El talento argentino es resiliente, creativo e innovador. Eso nos hace atractivos frente a mercados asiáticos más transaccionales. La IA se llevará lo rutinario, pero lo humano seguirá siendo diferencial, y ahí Argentina tiene ventaja", sostuvo.

Desde la industria creativa, Emiliano Galvan, CEO de VML Argentina, subrayó que la publicidad y el marketing viven una transformación vertiginosa.

La automatización ya permite producir contenidos con costos y tiempos reducidos, pero el desafío principal de este rubro pasa por conectar marcas con consumidores.

Referentes del rubro del conocimiento debatieron el futuro del mercado laboral en el país en ExpoEfi

"La inteligencia artificial cambió cómo hacemos las cosas, pero no el porqué. Seguimos siendo human first: primero está el consumidor y el talento, después la tecnología", remarcó Galván

El panel coincidió en que la adopción social y educativa es un pilar fundamental. Mora Alfonsín mencionó el programa "IA Argentina", que ya capacitó a más de 10.000 docentes en Tucumán y busca llegar a la totalidad del sistema educativo provincial, además de otras iniciativas en todo el país que fomentan la formación en esta tecnología.

Por último, los oradores coincidieron en que la formación en nuevas habilidades, el pensamiento crítico y el dominio del inglés aparecen como requisitos indispensables para sostener la competitividad.