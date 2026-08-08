Los freelancers argentinos dejaron de ser los más demandados por empresas del exterior, una tendencia radicalmente distinta a la mostrada por el rubro años atrás.

La combinación de mayor competencia global, cambios en los perfiles requeridos y la presión de la inteligencia artificial está reconfigurando el mapa del trabajo independiente.

Freelancers argentinos: cómo cambió el mercado global

Durante la pandemia y los años posteriores, Argentina se consolidó como uno de los principales polos de contratación remota en Latinoamérica. El atractivo estaba en la calidad del talento, la ventaja cambiaria, el alto nivel de inglés y la disponibilidad de perfiles en IT, diseño y marketing.

Sin embargo, la situación cambió: la demanda internacional de freelancers argentinos se redujo frente al crecimiento de otros mercados como Colombia, Brasil y México, que ofrecen costos competitivos y una mayor disponibilidad de profesionales especializados en inteligencia artificial y análisis de datos.

Según el último Reporte de Contratación Global de Deel, la contratación de talento argentino por parte de empresas del exterior creció un 25%.

En paralelo, las empresas locales comenzaron a buscar profesionales fuera del país, con un aumento del 43% en la contratación de freelancers extranjeros. Esto generó un doble efecto: menos oportunidades para argentinos en el exterior y más competencia dentro del propio mercado local.

El nuevo mapa de los freelancers argentinos (Imagen generada por IA)

Martín Calzetti, CEO y cofundador de Seeds, señala a iProUP que la causa principal es cambiaria: "Con el dólar planchado, el diferencial de costo que hacía atractivo contratar un freelancer argentino desde afuera prácticamente desapareció".

El ejecutivo adelanta que no fueron los perfiles generalistas los que más sintieron la caída, sino aquellos mejor pagos, tales como desarrolladores, data scientists y diseñadores senior.

"Durante años, esos roles fueron el estandarte del freelance argentino hacia afuera y hoy son los que más notan que Argentina se volvió cara en dólares para el cliente del exterior. No es que se volvieron menos valiosos, es que el argumento que los hacía atractivos, el tipo de cambio, dejó de jugar a favor", manifiesta Calzetti.

"Y son exactamente esos mismos perfiles los que hoy estamos viendo contratarse en el mercado local, ya no exportando horas a un cliente afuera, sino integrados en proyectos de multinacionales que operan acá", suma

Por su parte, Natalia Terlizzi, CEO de Hucap, explica a iProUP que, si bien los profesionales locales siguen siendo valorados por su formación y adaptabilidad, el mercado global se volvió más competitivo y exige una actualización constante para sostener la demanda.

"La tendencia responde a varios factores. Por un lado, la incorporación de profesionales de otros países con perfiles similares y costos igual o más competitivos intensificó la competencia. A esto se suma el avance de la inteligencia artificial, que automatiza tareas y procesos, reduciendo la necesidad de ciertos perfiles y generando una polarización en el mercado", afirma la ejecutiva.

"Las empresas internacionales son cada vez más selectivas y buscan candidatos altamente especializados, con dominio de idiomas, habilidades blandas y capacidad de aportar valor desde el primer día", agrega.

Natalia Jiménez, directora de Negocios para Latinoamérica de Deel, lista múltiples características beneficiosas que aventajan a colaboradores nacionales frente al resto de la región, tales como:

Buen dominio del inglés

Experiencia en habilidades STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)

Zona horaria ventajosa para la región

Para Jiménez, los reclutadores miran actualmente perfiles con rasgos más de "emprendedores" a la hora de contratar que aquellos "tradicionales". En este aspecto, cuestiones como creatividad, aprendizaje continuo y pensamiento analítico son algunas de las cuestiones más valoradas.

Freelancers argentinos: qué perfiles buscan empresas del exterior

Distintas consultoras coinciden en que las empresas buscan los perfiles más novedosos del mercado: AI trainers, analistas de datos y desarrolladores especializados en integrar modelos de lenguaje a procesos de negocio.

"Durante años, un perfil técnico argentino le salía barato al exterior justamente por el tipo de cambio. Hoy ese mismo perfil se reconvirtió puertas adentro, porque las empresas que operan en la región empezaron a abrir más proyectos locales, sobre todo de IA, y ese talento técnico que antes se exportaba en horas sueltas es el que están absorbiendo esos proyectos", destaca Calzetti.

El ejecutivo de Seeds detalla que allí aparecen roles que directamente no existían hace dos años: AI Ambassadors, AI Engineers, especialistas en automatización.

Sin embargo, opina que el cuello de botella real casi nunca es solo técnico: "En la mayoría de los casos que vemos, lo que más frena estos proyectos es la falta de perfiles de Change Management, gente que sepa acompañar la adopción cultural del equipo, no solo instalar la herramienta".

En contraposición, Terlizzi señala que la caída en la demanda se observa con mayor fuerza en perfiles vinculados a tareas operativas y de menor especialización, como atención al cliente, data entry, traducción generalista, diseño gráfico y creación de contenido.

"En cambio, los perfiles especializados mantienen una demanda sostenida. Áreas como desarrollo de software, IA, machine learning, blockchain, data, ciberseguridad, cloud computing, desarrollo web y mobile, marketing digital orientado a performance y UX/UI siguen siendo altamente requeridas, aunque con procesos de selección más exigentes y una competencia más intensa", describe.

Estos últimos roles mencionados por Terlizzi conforman el listado de los mejor remunerados para trabajo freelance en 2026. Según la CEO de Hucap, la tendencia muestra una clara polarización: "Disminuye la demanda de tareas estandarizadas y crece la búsqueda de profesionales con conocimientos específicos, experiencia comprobada y capacidad para resolver problemas complejos".

Además de la caída en la demanda, los propios profesionales argentinos comenzaron a cuestionar la modalidad. La inestabilidad de ingresos, la falta de beneficios sociales y la presión de competir en plataformas globales como Upwork o Fiverr —donde cada proyecto recibe entre 15 y 40 propuestas— generaron un desgaste creciente.

En estos portales, los clientes priorizan perfiles de nicho y especializados, lo que deja a los generalistas en clara desventaja.

El CEO de Seeds sostiene que los perfiles que hoy mejor se pagan y más rápido se agotan en el mercado son los de datos, desarrollo con IA aplicada e ingeniería de IA, perfiles que hace dos años ni siquiera tenían un nombre estandarizado.

"La demanda de proyectos de IA en empresas grandes creció 100% en el último año, incluso en un contexto recesivo. El cuello de botella ya no es encontrar un freelancer talentoso, es armar la estructura, con los roles correctos, no solo con tecnología, que haga que ese proyecto realmente llegue a producción", cierra Calzetti.

Mientras que, para Terlizzi, los freelancers mejor posicionados son aquellos que combinan sólidos conocimientos técnicos con visión de negocio, adaptabilidad, flexibilidad y manejo de múltiples idiomas.

"El mercado ya no remunera solo por la profesión, sino por el grado de especialización y el valor estratégico que ese freelance puede aportar al negocio", resume la ejecutiva.