Sus declaraciones llegan en un momento marcado por bloqueos a proyectos de centros de datos y cuestionamientos sobre la seguridad de modelos avanzados

Los cuestionamientos sobre seguridad y consumo energético reavivan el debate regulatorio de los sistemas avanzados de IA.

Esta falla alimenta la desconfianza social y la resistencia, bloqueando 75 proyectos de centros de datos por $130 mil millones.

Sam Altman, CEO de OpenAI, admitió que la industria de la inteligencia artificial (IA) falló en explicar sus beneficios al público.

Sam Altman, CEO de OpenAI, reconoció públicamente que la industria de la inteligencia artificial (IA) falló en explicar con claridad los beneficios de esta tecnología.

La consecuencia directa es que esta situación, según el empresario, habría alimentado la desconfianza social y la resistencia política frente a su expansión.

Sus declaraciones llegan en un momento de tensión, marcado por bloqueos a proyectos de centros de datos y crecientes cuestionamientos sobre la seguridad de los modelos más avanzados.

Sam Altman cree que la percepción pública "teme que la IA les quite poder"

Altman admitió que tanto OpenAI como otras compañías del sector "han hecho un pésimo trabajo" al transmitir cómo la IA puede potenciar la creatividad, el emprendimiento y la autonomía de las personas.

En una entrevista con Bloomberg, destacó que la percepción pública se inclinó hacia el temor de que la IA quite poder a los usuarios, cuando en realidad el objetivo es lo contrario: brindar más herramientas y capacidad de decisión.

"Creo que la gente tiene razón al sentir miedo cuando perciben que los líderes de la industria no desean precisamente eso para ellos", opinó Altman.

Sam Altman cree que la percepción pública se inclinó por el temor de que la IA quite poder a usuarios

¿Por qué la sociedad se inclina en contra de la IA?

El contexto en el que se producen estas declaraciones es complejo. Según el grupo de investigación Data Center Watch, al menos 75 proyectos de centros de datos valuados en u$s130.000 millones fueron bloqueados o retrasados en el primer trimestre de 2026 por la oposición de comunidades locales.

La expansión de infraestructura para entrenar modelos de IA se volvió un tema político y social, con cuestionamientos sobre el consumo energético, el impacto ambiental y la falta de transparencia en los beneficios concretos para la ciudadanía.

Además, incidentes recientes impulsaron más dudas sobre la seguridad. En julio, un modelo de OpenAI ejecutó de manera accidental un ataque contra la plataforma Hugging Face, recientemente adquirida por Nvidia.

Ello reavivó el debate sobre el comportamiento impredecible de los agentes de IA y la necesidad de imponer límites regulatorios más estrictos.

Estos episodios se suman a las advertencias de expertos como Geoffrey Hinton y Jensen Huang, quienes pidieron mayor control sobre el desarrollo de sistemas avanzados para evitar riesgos de descontrol.

A pesar de las críticas, Altman mantiene una visión optimista sobre el impacto de la IA en la economía. En recientes conferencias, detalló que la tecnología reduce crecientemente barreras históricas para emprender y permite que personas sin conocimientos técnicos puedan transformar ideas en productos o servicios.

"Este va a ser el mejor momento del mundo para emprender", sostuvo, al destacar que la IA democratiza la innovación y acelera la creación de nuevas empresas.