Geoffrey Hinton advirtió que unas pocas empresas se aprovecharán de la inteligencia artificial para despedir gente y quedarse con las ganancias

Hinton también urgió controles globales contra la superinteligencia, clave para evitar que sistemas IA avanzados sean una amenaza.

Alertó sobre la creciente desigualdad: la automatización disparará la productividad, pero sus ganancias se irán a corporaciones.

Geoffrey Hinton, "padrino de la IA", advierte que empresas reducirán plantillas con inteligencia artificial y concentrarán beneficios.

Geoffrey Hinton, considerado el "padrino de la inteligencia artificial", advirtió que las empresas tenderán a utilizar los nuevos modelos de IA para reducir plantillas, elevar la productividad y concentrar más beneficios.

Las declaraciones del Premio Nobel de Física 2024 forman parte de la polémica en torno al impacto laboral producto de la automatización y el rol que jugarán las corporaciones en la distribución de la riqueza generada por estas tecnologías.

Premio Nobel alerta sobre cómo las empresas usarán IA para despedir gente

Hinton, quien fue uno de los pioneros en el desarrollo de las redes neuronales profundas, indicó que la adopción masiva de sistemas de IA generativa y predictiva ya transformó la lógica empresarial.

En su visión, las compañías buscarán reemplazar tareas rutinarias y, al mismo tiempo, optimizar procesos de alto valor, lo que derivaría en una reducción significativa de puestos de trabajo en áreas administrativas, creativas y técnicas.

El especialista subrayó que la productividad se disparará en los próximos años gracias a la capacidad de los modelos de IA de procesar grandes volúmenes de información y ejecutar tareas complejas en segundos.

Sin embargo, advirtió que los beneficios de esa eficiencia tienden a concentrarse en las empresas que lideran la innovación, y generan un riesgo de desigualdad creciente entre corporaciones y trabajadores.

Geoffrey Hinton alertó que la IA concentrará riqueza en pocas empresas y destruirá roles de trabajo

Las declaraciones de Hinton se producen en un contexto en el que gigantes tecnológicos como Microsoft, Google y Meta ya integran IA en sus productos y servicios, mientras sectores tradicionales como banca, salud y logística avanzan en la automatización de procesos.

Para el experto, el desafío ya pasó a un plano político y social: cómo garantizar que la riqueza generada por la IA se distribuya de manera equitativa y no profundice las brechas existentes.

¿Por qué Geoffrey Hinton cree que la superinteligencia puede volverse una amenaza?

Por otro lado, Hinton también encendió las alarmas al advertir que la única forma de sobrevivir a la superinteligencia artificial será establecer mecanismos de control global y cooperativo.

Según el científico, el riesgo más grave no proviene de los modelos actuales, sino de una potencial ola de sistemas de IA fuera de control que podrían superar la capacidad humana de supervisión.

Hinton, pionero en el desarrollo de las redes neuronales profundas, sostuvo que la velocidad de avance en los modelos de IA generativa y predictiva está llevando a un escenario en el que las máquinas podrían tomar decisiones autónomas sin intervención humana.

En su visión, la única salida es crear estructuras internacionales de regulación y cooperación, capaces de imponer límites y garantizar que los sistemas más avanzados no se conviertan en una amenaza existencial.

El especialista advirtió que las empresas tecnológicas tienden a competir por la supremacía en inteligencia artificial, lo que incrementa el riesgo de que se liberen modelos sin los controles adecuados.

"Si cada corporación busca maximizar beneficios sin coordinación, el resultado puede ser una proliferación de sistemas imposibles de detener", describió el Premio Nobel de Física.