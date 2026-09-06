En un contexto donde la IA ya ocupa un lugar central, la privacidad de datos, la gobernanza tecnológica y el impacto humano se vuelven variables clave

Las empresas que integren IA en sus flujos de trabajo podrán reducir fricciones, escalar la creación de contenidos y mejorar su ventaja competitiva.

El Product Enablement surge como disciplina estratégica para organizar conocimiento técnico y acelerar el Go-To-Market en entornos de alta innovación.

La inversión global en inteligencia artificial podría alcanzar los u$s765.000 millones para 2026, impulsando la necesidad de transformar datos en valor.

Mientras las mayores compañías tecnológicas del mundo aceleran una inversión histórica en infraestructura de inteligencia artificial, la conversación empresarial empieza a moverse hacia una pregunta más profunda: cómo lograr que esa inversión se traduzca en productividad real, mejores decisiones y mayor velocidad comercial.

Según estimaciones de Goldman Sachs, el gasto anual de capital vinculado a IA podría alcanzar los u$s765.000 millones en 2026. McKinsey, por su parte, estima que la inteligencia artificial generativa aportaría entre u$s2,6 y u$s4,4 billones por año a la economía global.

Pero capturar ese valor no depende de incorporar herramientas aisladas, sino de transformar la forma en que trabajan las organizaciones.

Este escenario genera una paradoja: las empresas tienen más tecnología que nunca, pero siguen dependiendo de procesos lentos para transformar conocimiento técnico en ventas, capacitación y adopción comercial.

El verdadero cuello de botella ya no está necesariamente en los modelos de IA disponibles, sino en la capacidad de ordenar conocimiento interno, adaptarlo a distintos mercados y convertirlo en acción.

La inteligencia artificial dejó de ser un proyecto del área de tecnología para convertirse en una decisión estratégica de negocio. Las organizaciones que logren transformar conocimiento disperso en inteligencia accionable serán las que aceleren su Go-To-Market y construyan una ventaja competitiva sostenible.

Product Enablement: el puente entre producto, conocimiento y mercado

En ese contexto cobra relevancia el Product Enablement, una disciplina orientada a garantizar que el conocimiento generado por las áreas de producto, ingeniería, marketing y negocio llegue de manera clara, consistente y accionable a quienes deben vender, implementar o capacitar sobre una solución.

En industrias con ciclos de innovación cada vez más cortos, roadmaps acelerados, equipos distribuidos y altos niveles de regulación, esa capacidad deja de ser un soporte operativo para convertirse en un activo estratégico.

El modelo tradicional de producción de contenidos comerciales y educativos está llegando a su límite. Durante años, cada nuevo producto, audiencia, mercado o actualización requería adaptar materiales casi desde cero. Ese esquema, basado en activos aislados —presentaciones, documentos, cursos, repositorios o manuales—, se vuelve costoso, lento y difícil de escalar cuando la información cambia de manera permanente.

La nueva etapa consistirá en pasar de activos aislados a sistemas inteligentes capaces de organizar conocimiento, asegurar consistencia, reducir fricciones y acelerar el Go-To-Market.

A través de arquitecturas que combinan datos, inteligencia artificial y flujos de trabajo corporativos, desde Nodus destacamos casos aplicados en los que sus soluciones permiten buscar insights de mercado en segundos, generar propuestas comerciales a escala y acelerar la creación y localización de contenidos técnicos para equipos globales.

El impacto no está solo en la eficiencia operativa. También redefine el rol de las personas. Los equipos comerciales dejan de invertir tiempo en armar materiales desde cero y pueden concentrarse en entender mejor al cliente, construir relaciones y tomar decisiones estratégicas.

*Por Ignacio Rey Goitia, cofundador de Nodus, compañía especializada en Product Enablement y Go-To-Market.