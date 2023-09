Desarrolladores descubren "sin querer" la nueva Nintendo Switch: ¿cuándo llegará?

Según rumores, la nueva consola Nintendo Switch fue mostrada a desarrolladores en el Gamescom y llegaría en 2024. Conocé los detalles

Los rumores acerca de la sucesora de la Nintendo Switch no son novedad.

Antes del lanzamiento del modelo OLED, se especulaba que se trataba de una nueva versión de la consola.

Estos rumores persistían, y todo indicaría que ahora tendremos la primera gran confirmación de que la próxima generación de la Nintendo Switch está en camino.

La nueva Nintendo Switch llegaría en 2024

Según informó Eurogamer y otros filtradores, Nintendo aprovechó la pasada Gamescom para presentar una versión preliminar de la Nintendo Switch 2 a los desarrolladores de juegos, un paso crucial antes de lanzar una nueva consola.

Los detalles que se filtraron son escasos, y no hay imágenes ni especificaciones disponibles sobre la futura consola de Nintendo.

Sin embargo, todo parece indicar que el lanzamiento de la Nintendo Switch 2 tendría fecha estimada para el año 2024, aunque no se sabe si será a mediados de año o durante la temporada navideña de 2024-2025, es decir, el próximo año.

Según rumores, la Nintendo Switch 2 llegaría en 2024.

Algunos detalles sobre lo que observaron los desarrolladores salieron a la luz.

Nintendo Switch 2: los detalles

Aparte de las demos de Pikmin 4 y Mario Kart 8 Deluxe, los desarrolladores tuvieron la oportunidad de echar un vistazo a la Switch 2 en secreto, que incluía una versión especial de The Legend of Zelda: Breath of the Wild con especificaciones más avanzadas y una calidad superior.

Es importante destacar que esto no implica necesariamente que se vaya a lanzar un remaster o una versión mejorada del juego de 2017 para la próxima consola.

Más bien, se trataba de una demostración técnica destinada a permitir que los desarrolladores experimentaran de primera mano las capacidades de la nueva consola.

Aparte de la edición especial de Zelda, indicios sugieren que Nintendo también presentó a los desarrolladores una segunda demostración que ejecutaba la versión de Unreal Engine 5 de Matrix Awakens.

Esta misma versión se utilizó inicialmente para exhibir las capacidades de la PlayStation 5 y Xbox Series X.

Aparte, la compañía hizo la presentación de demos de Pikmin 4 y Mario Kart 8 Deluxe.

Incluso se especula, aunque no se confirmó, que esta demo podía funcionar con una versión de DLSS de Nvidia junto con trazado de rayos.

Esto representaría un avance sin precedentes en las especificaciones de la consola en comparación con la versión actual de la Switch.

Game Boy la consola portátil más exitosa de la historia

El 21 de abril de 1989, Nintendo lanzó en Japón la videoconsola portátil Game Boy.

Game Boy fue uno de los sistemas más vendidos hasta la fecha. Comenzó siendo un modelo de consola parcialmente experimental, en su primer año vendió relativamente poco (alrededor de los 4 millones de unidades en todo el mundo).

Esta consola fue llamada en su fase de prototipo como "Dot Matrix Game" o DMG, nombre que conservó en sus registros de número de modelo.

Con la llegada de Tetris y el gran apoyo de los licenciatarios que trabajaban para NES y Super Nintendo (Capcom, Kanomi, Enix, Quintet, Namco y otras) las ventas del Game Boy se dispararon.

En total, se vendieron más de 200 millones de sistemas con la marca 'Game Boy'. La siguiente generación de videoconsolas portátiles de Nintendo fue la Nintendo DS.

Cuando aparece la Game Boy, no era la única videoconsola en el mercado ni tampoco la que disponía de la técnica más avanzada. al poco tiempo, Atari lanza el modelo Lynx mucho más avanzada, con pantalla en color y mejores gráficos, luego vinieron las videoconsolas de Sega y NEC.

Sin embargo, ninguna de ellos lograron superar el gusto los jugadores por Game Boy.

Las claves del éxito fueron sobre todo dos: La sencillez del dispositivo y su "killer application": Tetris.