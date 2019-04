Para desarrolladores: Microsoft crea un nuevo lenguaje de programación llamado Bosque

El lenguaje está pensado para poder desarrollar código simple y sencillo para minimizar la aparición de errores, eliminando convenciones de hace 40 años

Bosque fue desarrollado por Mark Marron, científico de computación de Microsoft. El principal objetivo del mismo es que sea simple de entender tanto por máquinas como por personas al eliminar la complejidad de los clásicos lenguajes estructurados.

Su núcleo gira alrededor de operaciones algebraicas básicas y la eliminación de órdenes complejas que son sustituidas por otras. La sintaxis y los tipos de datos de Bosque están basados en TypeScrypt, lenguaje que también fue desarrollado por Microsoft y que logró convertirse en uno de los usados actualmente.

Lenguajes clásicos como C++ o Python emplean lenguaje estructurado basado en bucles y llamados a subrutinas independientes, que si bien son eficientes, añaden complejidad para los que no hicieron el código y es muy propenso a ocasionar errores. Bosque trata de romper esta complejidad al eliminar los bucles, sustituyéndolos por una función llamada Functor, que realiza algo similar a un bucle pero es más sencillo de crear y rastrear en el código.

Microsoft asegura que su nuevo lenguaje elimina la complejidad accidental, que es aquella que proviene por tener que utilizar un código cuya estructura obliga a ello. Bosque es de código abierto ya disponible para Windows y que puede ser descargado en GitHub para ser probado.

El lenguaje aún está en fase de desarrollo por lo que Microsoft aconseja no usarlo para crear aplicaciones profesionales.