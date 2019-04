Sony se suma a la competencia por la movilidad 4.0 y lanza su propia aplicación de taxis

La empresa utiliza inteligencia artificial para predecir en qué parte de la ciudad habrá una demanda más alta y así enviar a sus conductores para esa zona

Como si la presencia de Uber, Cabify, Lyft y otras aplicaciones locales, no fuera suficiente, ahora un peso pesado de la industria tecnológica se sumará a la competencia por la movilidad 4.0



Tal como informa The Verge, Sony lanzó su propia aplicación de servicio de transporte. Esta primera experiencia tendrá lugar en Tokio, Japón, y ya está disponible para los usuarios.



La aplicación se llama S.Ride y permite hacer pagos con efectivo, tarjetas de crédito o códigos QR.

A diferencia de sus rivales, la empresa utiliza inteligencia artificial para predecir en qué parte de la ciudad habrá una demanda más alta y así enviar a sus conductores para esa zona.



Cabe destacar que la "S" en su nombre no es por Sony, sino por "simple, smart and speedy" (simple, inteligente y rápido), el slogan de la compañía.



Minna no Taxi Corporation es la empresa encargada de su desarrollo y mantenimiento. Absorbida el año pasado por Sony Payment Services, esta empresa tiene bajo su ala seis empresas independientes de taxis que comenzarán a operar con su app.