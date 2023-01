Resolver la brecha digital: llega el Latam Digital Equity Challenge

Liderado por Socialab en colaboración con Impact Beyond y HP Inc., este desafío trabaja por resolver activamente el problema de la brecha digital

Socialab Latinoamérica y HP Inc. anunciaron el lanzamiento de Latam Digital Equity Challenge, una convocatoria que estará recibiendo postulaciones de organizaciones que trabajan por la equidad digital desde las áreas de la salud, educación y oportunidades económicas. Este proyecto busca impactar colectivamente a 25.000 personas en América Latina, y ayudará a seguir allanando el camino hacia un mundo donde las mujeres y las niñas, las comunidades y los grupos marginados, los maestros y profesionales, y las personas con discapacidad tengan acceso a la tecnología que necesitan para garantizar que se escuchen sus voces y que su participación sea equitativa.

La tecnología brinda conexiones y oportunidades cruciales para las personas; sin embargo, esas oportunidades no están disponibles ni son accesibles para todos. A nivel global, casi tres mil millones de personas están desconectadas de internet y, para América Latina, según la CAF, son alrededor de 244 millones. Esta brecha digital amplifica las desigualdades sociales, culturales y económicas existentes.

Latam Digital Equity Challenge está en la búsqueda de aquellas organizaciones que estén atendiendo activamente injusticias sociales y económicas en sus comunidades mediante el impulso al acceso a la infraestructura digital, la alfabetización para que las personas usen mejor las nuevas tecnologías, la representación e inclusión de comunidades subrepresentadas en todos los aspectos de la economía digital, y la generación de habilidades y herramientas necesarias para competir por los trabajos del futuro,. Es por esto que, se invita a empresas afines a estos desafíos, a postular con su solución hasta el 15 de febrero de 2023.

Con una metodología de innovación abierta liderada por Socialab y HP, este desafío apoyará a las organizaciones que están utilizando el potencial transformador de la tecnología para crear oportunidades educativas, impulsar la inclusión financiera y brindar un mayor acceso a la atención médica. Algunos de los criterios que serán evaluados será la creatividad, tecnología e innovación de la propuesta para responder a la problemática identificada, la coherencia entre el problema y la solución, el potencial de impacto positivo y la viabilidad de la ejecución de la solución por parte de la organización participante.

Este desafío de innovación abierta recibirá propuestas de emprendedores sociales, líderes comunitarios, ONG y empresas, y seleccionará a 10 organizaciones que pasarán por un programa de aceleración tipo bootcamp donde se entregarán mentorías de expertos, la conexión con una comunidad internacional y la posibilidad de acceder a un premio de hasta u$s15.000 a repartir entre los proyectos seleccionados.

El Latam Digital Equity Challenge estará abierto durante cinco semanas para recibir postulaciones de organizaciones de impacto de todos los países de América Latina, con excepción de México, ya que este país cuenta con la oportunidad de participar en Digital Equity Accelerator, un programa de Aspen Institute con HP que podrán revisar en este enlace.

"De acuerdo con el objetivo de HP de acelerar la equidad digital para 150 millones de personas para 2030, HP está implementando actualmente innovación transformadora, programas e inversiones estratégicas y asociaciones en todo el mundo. Este nuevo proyecto es un esfuerzo por respaldar soluciones holísticas que rompan la brecha digital que impide que muchos accedan a la educación, el trabajo y la atención médica necesarios para prosperar. Nuestro enfoque con este proyecto es identificar y apoyar los mejores proyectos de Equidad Digital en América Latina", dice Paloma Cavalcanti, líder de proyectos comunitarios para Americas en HP.

"Este proceso impulsará a las organizaciones que ya están impactando las vidas de las personas de América Latina desde los diferentes rincones y comunidades, y esperamos que con este impulso puedan no solo seguir sino aumentar las contribuciones extraordinarias que hacen a la humanidad", señala Carolina Gentil, Co Fundadora de Impact Beyond y Socialab Brasil.

Invitamos a las organizaciones que están trabajando por la equidad digital, a postular sus proyectos hasta el 15 de febrero de 2023 en este link Para obtener más información sobre los criterios de selección y las bases pueden ser consultados aquí.