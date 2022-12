Twitter lanzaría "Twitter Coin": conocé de qué se trata esta moneda de de la red social de Musk

Twitter, la red social del pajarito trabaja en una nueva "moneda de twitter" que integraría criptomonedas con una función de "propinas". Los detalles

El nuevo dueño de Twitter, Elon Musk que compró la red del pajarito por u$s 44 mil millones incorporaría "Twitter Coin", una moneda de criptopagos en la red.

La turbulenta compra comenzó con el pie izquierdo debido a que se despidieron unos 3.700 empleados que dejaron de pertenecer a Twitter en menos de un mes.

A la vez, el empresario comenzó a implementar cambios en el funcionamiento de la red, como el proyecto de un nuevo sistema de cuentas verificadas y su idea de desbloquear a figuras famosas que fueron canceladas o suspendidas por diversos motivos.

¿De qué se trata Twitter Coin?

La especialista en programación Jane Manchun Wong, confirmó que la red social trabaja en una posible nueva "moneda de Twitter" o Twitter Coin, lo que sería el primer paso para integrar criptomonedas con una función de "propinas".

Esto quiere decir que Twitter estaría acercándose hacia la incorporación de cripto pagos y, probablemente, hacia una moneda nativa.

Wong, investigadora experta en seguridad comentó que extrajo el código de una imagen vectorial que representaba una "Twitter Coin". Esto, lo hizo a través de su cuenta de twitter que luego borró la publicación.

Twitter incorporaría una moneda nativa.

A su vez, Wong compartió una imagen de una sección de "Coin" dentro de la función "Consejos" de la misma red social.

Wong confirmó al medio The Block que al código lo extrajo de una de las últimas versiones de la aplicación web y que la aparición de Twitter Coin estaría vinculada con una función de propinas criptográficamente integrada en la que, al parecer, están trabajando en la red.

"Evidentemente todavía no se ha implementado y hay escasa poca información sobre de qué se trata exactamente", comentó Wong.

Y agregó que habría que confirmar si trabajan de forma activa en el proyecto o si se abandonó la idea, pero parte de la iniciativa quedó en el código.

Al mismo tiempo, Musk reafirmó su deseo por los cripto pagos en un Twitter Spaces que contó con una audiencia de más de dos millones de oyentes.

"Es una especie de obviedad que Twitter tenga pagos, tanto fiduciarios como criptográficos", dijo Musk.

Elon Musk, dueño de Twitter.

El cofundador de Tesla hace años que habla de integrar criptomonedas a Twitter, incluso mucho antes de manifestar interés por comprar la red social.

Twitter y una herramienta para el ecosistema NFT

La red social eligió a Rarible, Dapper Labs, Magic Eden y el marketplace de tokens no fungibles (NFT) Jump.trade, para probar su herramienta "NFT Tweet Tiles", donde usuarios podrán conectar sus imágenes de perfil a sus monederos web para verificar la propiedad.

Twitter Dev lo explicó a través de sus redes sociales:

"Algunos enlaces a NFT en @rarible, @MagicEden, @dapperlabs y @Jumptradenft ahora le mostrarán una imagen más grande del NFT junto con detalles como el título y el creador. Un paso más en nuestro viaje para permitir que los desarrolladores impacten la experiencia de tweet".

A principios de año, Twitter se convirtió en una de las primeras redes sociales en incorporar NFT en la propia aplicación. Se trató de la función Imágenes de perfil, vinculada con la API de OpenSea, donde el usuario debía tener un monedero cripto para comprar un NFT.

Por el momento la herramienta aún no está disponible para todos. En esta ocasión, "NFT Tweet Tiles" estuvo disponible por meses para New York Times, Wall Street Journal y The Guardian.

¿De qué se trata esta herramienta?

De acuerdo con Daily Hodl, el formato permitirá mostrar una imagen más grande de los NFT, e incluirá metadatos sobre el autor o creador, así como descripción de la obra, lo cual será útil para coleccionistas, quienes podrán pormenorizar detalles a potenciales compradores.

Además, los creadores tendrán más oportunidades de colocar sus NFT en marketplaces como OpenSea, ya que los usuarios podrán conectar sus monederos y verificar los datos de la obra, mediante un enlace directo, y todo en Android o iOS.