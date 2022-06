Se vienen los "textos largos" a Twitter: ¿cómo funcionará esta nueva característica?

Twitter apura el lanzamiento de una nueva función, Twitter Notes, anteriormente conocida como Articles, que permitirá la publicación de contenidos más extensos en formato artículo y llegará "pronto", según la propia red social.

Esta nueva característica fue avistada el pasado mes de febrero por la experta en ingeniería, Jane Manchun Wong. En aquel entonces, la función era conocida como Twitter Articles, aunque su propuesta era la misma que Twitter Notes.

Twitter Notes permitirá publicar artículos con textos de formato enriquecido y soporte multimedia, según indicaba esta experta en mayo. Para ello, ofrecerá una barra de herramientas en la parte superior con opciones similares a las del editor de un blog, como cambiar la tipografía, insertar enlaces o el recuento de palabras.

#Twitter keeps working on the Twitter Article feature. This is gonna be the list of your articles. https://t.co/K2lD65xbAz pic.twitter.com/FyIzzMuliH — Nima Owji (@nima_owji) April 8, 2022