Se viene Vibrant, la nueva exposición de NFT que tendrá lugar en Rosario

Rosario será la sede de Vibrant, su primera exposición de arte NFT, donde participarán cerca de 20 artistas locales e internacionales que mostrarán al público sus obras digitales.

Organizada por artistas, productores y empresas locales, con el apoyo de Dfinity Foundation, entidad suiza sin fines de lucro, tendrá lugar los días viernes 24 y sábado 25 de junio, en el Museo Municipal Juan B. Castagnino (Av. Pellegrini 2202).

También Vibrant ofrecerá charlas de referentes del mundo NFT y arte digital, crypto, blockchain y metaverso. En este sentido se plantea también como un espacio ideal de conversación y networking con personalidades de la industria.

Vibrant ofrecerá la oportunidad de participar a artistas locales de un concurso abierto para que puedan exhibir su arte en esta edición y potenciar su llegada a nuevos públicos. La convocatoria está abierta desde el jueves 12 de mayo y los candidatos podrán postularse hasta el lunes 30 de mayo. El formulario de inscripción se encuentra en https://vibrantnft.art/.

De esta manera, Vibrant nucleará a una generación de actores que apuestan a la innovación y que están atentos a las posibilidades que se abren con estas nuevas tecnologías de intercambio, pero también, a quienes quieren acercarse a disfrutar y conocer más en detalle las posibilidades de los NFT, con sus diversas aristas, económicas, legales y de desarrollo.

