La Unión Europea aprobó la Ley de Servicios Digitales: ¿de qué manera esto repercute en las big techs?

La Unión Europea sigue legislando para controlar a las big tech, ahora con la nueva Ley de Servicios Digitales. Qué dice la misma y cuál es su influencia

La Unión Europea ha decidido profundizar la forma en que los gigantes tecnológicos publican sus contenidos, y mete presión con la nueva Ley de Servicios Digitales para cuando los mismos para que agudicen el control sobre el que pueda ser ilegal, falso, dañino, o delictivo.

"Nuestras nuevas reglas protegerán a los usuarios en línea, garantizarán la libertad de expresión y oportunidades para los negocios", tuiteó la presidenta de la UE, Ursula von der Leyen.

Today’s agreement on #DSA is historic. Our new rules will protect users online, ensure freedom of expression and opportunities for businesses. What is illegal offline will effectively be illegal online in the EU. A strong signal for people, business & countries worldwide. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 23, 2022

"Lo que es ilegal fuera de línea será efectivamente ilegal en línea en la UE. Una señal fuerte para las personas, las empresas y los países de todo el mundo", continúa.

Esta nueva legislación se suma a la Ley de Mercados Digitales, aprobada el mes pasado para frenar el poder de marketing de las grandes tecnológicas.

"Su objetivo es proteger el espacio digital contra la difusión de contenido ilegal y garantizar la protección de los derechos fundamentales de los usuarios", dijo la UE. Las plataformas con más de 45 millones de usuarios activos mensuales en la UE están sujetas a la ley.

???? @EUCouncil and @Europarl_EN have just reached a provisional agreement on the Digital Services ActThe #DSA will help to keep the digital space safe from illegal goods, content and services, and to protect fundamental rights online ?????More ?? — EU Council Press (@EUCouncilPress) April 23, 2022

De esta forma, la DSA impediría que las plataformas se dirijan a los usuarios con algoritmos que utilizan datos basados en su género, raza o religión. Además, se prohibirá la orientación a niños con anuncios.

Todo ello afecta de lleno a las plataformas populares de contenido generado por los usuarios, incluidos los sitios propiedad de Meta Facebook e Instagram, así como Twitter, TikTok y YouTube.

"Este es un gran momento para la política tecnológica en todo el mundo", dijo Jim Steyer, director ejecutivo de Common Sense Media, un grupo de defensa sin fines de lucro para niños y familias con sede en San Francisco, indicó Business Insider España.

"Los legisladores, aquí, deben mirarse en el espejo y actuar rápidamente para proteger a nuestros niños y nuestro futuro democrático. Ahora es el momento de que el Congreso y la Administración Biden actúen".

La exsecretaria de Estado de Estados Unidos y candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, alentó a la UE a llegar a un acuerdo y tuiteó el jueves que "demasiado tiempo, las plataformas tecnológicas han amplificado la desinformación y el extremismo sin responsabilidad".