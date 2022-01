Mirá cómo Hyundai quiere tener su espacio en el metaverso y en el negocio de la movilidad autónoma

Los metaversos están de moda gracias a las películas de superhéroes y de ciencia ficción, pero la realidad es que muchas compañías tecnológicas ya trabajan para que esos espacios sean posibles.

Una de las primeras presentaciones del Consumer Electronics Show (CES) 2022, que se celebra en Las Vegas, fue la que hizo la automotriz Hyundai en conjunto con la empresa estadounidense de ingeniería robótica, Boston Dynamics.El objetivo de ambas compañías es utilizar la robótica de última generación para impulsar el cambio de paradigma hacia la movilidad futura, superando los medios de transporte tradicionales para cumplir con la libertad de movimiento ilimitada para la humanidad, según explicó Hyundai en un comunicado.

Para lograrlo, los expertos desarrollan Metamovilidad, un concepto en el cual los robots ayudarán a los seres humanos a superar las limitaciones físicas del tiempo y el espacio, a través de un nuevo ecosistema —el metaverso— en el que también podrán satisfacer sus gustos y necesidades.

"La empresa será pionera en el nuevo concepto de metamovilidad, que va más allá de los movimientos físicos a través de la robótica y el metaverso, para provocar un cambio en el mundo real", aseguró Hyundai.

Bajo el lema Expandir el alcance humano, las tecnológicas trabajan en la movilidad ilimitada, algo que sólo se ha visto en el cine y la literatura. Y esto es algo que, según Hyundai y Boston Dynamics, sólo se logrará mediante la explotación de tecnologías robóticas ampliadas, inteligencia artificial (IA) y conducción autónoma.

Entre los objetivos de este proyecto está que desaparezcan las distinciones entre las movilidades. Por ejemplo, que una persona amputada de una pierna pueda caminar o correr sin problemas gracias a un robot.

En Metamovilidad se pretende explorar la posibilidad de que los automóviles y el sistema Urban Air Mobility (UAM) —el tipo de movilidad al que aspirará toda ciudad inteligente— sean puertas hacia el metaverso. De esta forma, se utilizarán robots como intermediarios entre el mundo real y el virtual, afirman los especialistas.

De esta manera, un automóvil podría convertirse, también, en un espacio de entretenimiento, una sala de reuniones para trabajar o incluso una plataforma de videojuegos en tercera dimensión.

"La empresa considera que la robótica y la movilidad son complementarias, ya que una acelera el desarrollo de la otra. Juntos, forman una combinación sinérgica que añadirá valor al negocio e impulsará el progreso de la humanidad, empezando por un ecosistema de Movilidad de las Cosas (MoT) basado en la robótica", señala Hyundai.

En ese sentido, el concepto de teletransportación está cada vez más cerca del presente, indicó Sputnik Mundo.

Hyundai asegura que, con su nuevo proyecto de Metamovilidad, cuando un usuario acceda a un gemelo digital de su casa en el metaverso mientras está fuera de su hogar físico, podrá alimentar y abrazar a una mascota en Corea del Sur mediante el uso de un robot avatar. "Esto permitirá a los usuarios disfrutar de experiencias del mundo real a través de la realidad virtual", explica.

It’s the beginning of a new era. Where robotics will help us to merge virtual worlds with reality – we expand to new realities with #metamobility.This is our vision to expand human reach.#HYUNDAIxCES#Hyundai #CES2022 #Robotics pic.twitter.com/QE5FKzK4ip — Hyundai Worldwide (@Hyundai_Global) January 5, 2022