Cuál es el dirigente social con el que el creador de Ethereum recorrió la Villa 31, y de qué hablaron

En esta ocasión, Buterin decidió recorrer el popular Barrio 31 Carlos Mugica, ubicado en Capital Federal, acompañado de Santiago Siri, uno de los encargados de acompañarlo durante su estadía en el país.

En un tuit publicado en su cuenta personal de Twitter, Siri, agradeció a Vitalik por preouparse por la Argentina y los desafíos que tiene aún por resolver.

"Construir un ethereum y una renta básica universal que pueda llegar a todos, requiere que quienes tenemos la responsabilidad de construir estos sistemas no nos volvamos indiferentes a la realidad social del mundo. gracias vitalik por preocuparse por argentina y sus desafíos".

to build an ethereum and a universal basic income that can reach everyone, requires that those of us who have the responsibility to build these systems do not become indifferent to the social reality of the world.thanks vitalik for caring about argentina and it’s challenges. pic.twitter.com/XZdCNzw3gD — santi.eth ???? (@santisiri) December 24, 2021